Dự án cao tốc từ Cần Thơ-Cà Mau sẽ tổ chức thu phí đường bộ từ ngày 15/9

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 2 dự án thành phần đầu tư công từ Cần Thơ đến Cà Mau thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại dự án thành phần đầu tư công đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và đoạn Hậu Giang-Cà Mau từ ngày 15/9/2026.

Để bảo đảm công tác tổ chức thu phí tại các dự án thành phần trên, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại của hệ thống thu phí, tổ chức vận hành thử đơn động, liên động, kiểm thử hệ thống thu phí theo quy định và bảo đảm chậm nhất ngày 12/9/2026 đưa vào vận hành thử trên môi trường thử nghiệm; phối hợp chặt chẽ với liên danh nhà thầu vận hành trong quá trình vận hành thử hệ thống trên môi trường thử nghiệm để kịp thời hiệu chỉnh thiết bị, phần mềm thu phí.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được giao khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình thiết yếu (điện, nước sinh hoạt, phòng nghỉ,…) phục vụ công tác vận hành và hoàn thành công tác đào tạo vận hành hệ thống.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chỉ đạo các nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị, phần mềm thu phí bố trí nhân sự kỹ thuật trực tại tất cả các trạm thu phí kể từ ngày 15/9/2026 để phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời xử lý các lỗi kỹ thuật, tình huống sự cố phát sinh cho đến khi hệ thống thu phí vận hành ổn định.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giao thông và quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác, trong tháng 8/2026, Bộ Xây dựng đã đưa vào thu phí 5 dự án thành phần đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang.

Tính chung từ đầu năm đến nay, có 15 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông hoàn thành đưa vào thu phí gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Bãi Vọt-Hàm Nghi, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong, Vân Phong-Nha Trang, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Phan Thiết-Dầu Giây.

Ngoài ra, hệ thống thu phí ghi nhận tổng lưu lượng trên 16 triệu lượt phương tiện; thu và nộp ngân sách Nhà nước hơn 2.142 tỷ đồng tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Xe chạy thông suốt trong những giờ đầu thu phí 5 Dự án cao tốc Bắc-Nam Trong những giờ đầu tiên bắt đầu thu phí tại 5 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang, các phương tiện lưu thông thông suốt, an toàn.