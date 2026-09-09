Quảng Trị gỡ những mét mặt bằng cuối cùng của tuyến đường ven biển

Tỉnh Quảng Trị đang tập trung xử lý những mét mặt bằng cuối cùng của tuyến đường ven biển, quyết không để phần việc đã cơ bản hoàn tất trở thành điểm nghẽn ảnh hưởng tiến độ thi công và mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Dự án thành phần 1-Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 hiện đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt 99,97%; phạm vi mặt bằng thực tế bàn giao đạt 99,46%. Tuy nhiên, tại xã Đông Trạch vẫn còn chiều dài khoảng 14m chưa thể giải phóng do một hộ dân không thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ.

Kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú yêu cầu chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan rà soát lại dữ liệu, hồ sơ, làm rõ những vướng mắc để có phương án giải quyết đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, trên phần mặt bằng đã được bàn giao, các nhà thầu đang đồng loạt tổ chức thi công. Các hạng mục cầu, cống và công trình thoát nước trên tuyến cơ bản hoàn thành; giá trị thực hiện các hợp đồng xây lắp đạt khoảng 78%.

Dự án thành phần 1-Đường ven biển tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư 2.487 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu dự án đến nay đã giải ngân được hơn 2.155 tỷ đồng, đạt 86,7% tổng mức đầu tư. Tuy nhiên, riêng kế hoạch vốn năm 2026 mới giải ngân được gần 197/528 tỷ đồng, đạt 37,3%.

Trong bối cảnh thời gian thi công thuận lợi trước mùa mưa không còn nhiều, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026. Vì vậy, tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý dứt điểm các vị trí còn vướng mặt bằng, đồng thời tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công hợp lý để bù tiến độ.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan tăng cường làm việc với nhà thầu, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Đối với những vị trí chưa thể bàn giao mặt bằng, các đơn vị phải xây dựng phương án bảo vệ thi công phù hợp, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Đối với các nhà thầu thi công chậm, chủ đầu tư phải làm việc trực tiếp với người đứng đầu đơn vị để xác định nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất lãnh đạo tỉnh có biện pháp xử lý phù hợp.

Ông Võ Hải Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Trạch, cho biết hiện xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh giải quyết vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng với người dân tại địa phương; phấn đấu hoàn thành bồi thường, giải phóng và bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công chậm nhất vào ngày 15/10.

Đường ven biển là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Quảng Trị. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông dọc ven biển, tăng khả năng kết nối các khu kinh tế, đô thị, du lịch, dịch vụ; đồng thời, mở rộng không gian phát triển của địa phương từ Đông sang Tây, từ Nam ra Bắc và ngược lại.

Việc phần lớn mặt bằng đã được giải phóng nhưng vẫn còn những vị trí rất nhỏ chưa thể bàn giao đang đặt ra yêu cầu phải xử lý linh hoạt, đúng quy định và dứt điểm. Đây cũng là điều kiện để dự án duy trì tiến độ thi công, khai thác hiệu quả nguồn vốn đã bố trí và tránh phát sinh thêm điểm nghẽn vào giai đoạn nước rút./.

Gỡ nút thắt mặt bằng, Quảng Trị tăng tốc dự án đường ven biển nghìn tỷ Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 được xác định là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ.