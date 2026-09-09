Ninh Bình: Tháo dỡ cầu sắt hơn 20 năm tuổi bắc qua kênh Quần Liêu

Trước nguy cơ mất an toàn tại cây cầu sắt hơn 20 năm tuổi bắc qua kênh Quần Liêu thuộc xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình, các ngành chức năng tỉnh Ninh Bình đã thống nhất phương án tháo dỡ cây cầu này.

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ thi công phá dỡ cầu sắt kênh Quần Liêu, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình vừa công bố phương án hạn chế giao thông đường thủy nội địa tại khu vực xã Nghĩa Sơn.

Phạm vi hạn chế nằm trên đoạn kênh Quần Liêu từ Km0+700 đến Km1+700. Trong thời gian thi công, luồng giao thông tại đoạn này được cấm, các phương tiện thủy nội địa không được tự ý đi vào khu vực hạn chế.

Sở Xây dựng yêu cầu các tổ chức, cá nhân điều khiển phương tiện thủy khi đến khu vực thi công phải nghiêm chỉnh chấp hành hệ thống báo hiệu đường thủy được bố trí tại hiện trường, đồng thời tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Theo ông Nguyễn Xuân Liễm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Sơn, các đơn vị đang bắt đầu triển khai tháo dỡ cầu sắt bắc qua kênh Quần Liêu.

Công trình được thực hiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt trong điều kiện mùa mưa bão. Địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công, chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn trong suốt quá trình tháo dỡ công trình.

Tại hiện trường tháo dỡ cầu, các đơn vị thi công huy động đầy đủ máy móc, thiết bị chuyên dụng, tổ chức thi công theo từng hạng mục. Các thanh sắt sau khi bị cắt rời được thu gom, sắp xếp gọn gàng, hạn chế nguy cơ mất an toàn.

Cùng với đó, phương án phân luồng, điều tiết giao thông được triển khai đồng bộ tại khu vực kênh và các tuyến đường lân cận. Đội ngũ công nhân được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị bảo hộ lao động theo yêu cầu.

Ông Vũ Ngọc Cương, Trưởng thôn Quần Liêu, cho biết cầu sắt được đưa vào sử dụng từ năm 2004.

Sau nhiều năm sử dụng, công trình đã xuống cấp, nhiều vị trí trên hệ thống dàn thép bị gỉ sét, đứt gãy; các mối liên kết bị ăn mòn, làm suy giảm khả năng chịu lực của cầu.

Trước thực trạng xuống cấp của cây cầu, trong khi lượng người và phương tiện qua lại đông. Từ năm 2022, địa phương đã ban hành thông báo tạm dừng hoạt động đi lại qua cầu sắt.

Cùng với đó, tiến hành hàn khung tuýp kẽm tại hai đầu cầu và lắp đặt biển cảnh báo, tuy nhiên do thuận tiện cho việc đi lại giữa hai bờ, nhiều người vẫn tìm cách vượt qua rào chắn để qua cầu.

Kênh Quần Liêu hiện có hàng trăm lượt phương tiện thủy lưu thông mỗi ngày, vì vậy việc tháo dỡ cầu sắt xuống cấp được xác định là giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông và hoạt động vận tải đường thủy.

Về lâu dài, địa phương định hướng đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng cầu mới tại khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội./.

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