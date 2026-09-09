Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 3 dự án cầu trọng điểm

Ngày 9/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường kiểm tra hiện trường các dự án cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, tổ chức thi công chủ động, linh hoạt, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, cả ba dự án đang được tập trung triển khai. Nhiều hạng mục cơ bản đáp ứng tiến độ, song vẫn còn một số điểm nghẽn về hạ tầng kỹ thuật, tổ chức thi công và thủ tục liên quan cần sớm được giải quyết.

Tại Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành, với toàn bộ 62,51ha được bàn giao. Các địa phương đang tiếp tục di chuyển hạ tầng kỹ thuật và phá dỡ những công trình còn lại.

Liên danh nhà thầu hiện tổ chức 15 mũi thi công trên toàn tuyến. Tại cầu chính, các đơn vị đã hoàn thành 4/37 đốt thân tháp của trụ P37 và P38. Nút giao Nghi Tàm đã thi công 156/167 cọc và 11/23 bệ trụ; nút giao đường Trường Sa hoàn thành 121/346 cọc và 6/27 đốt hầm hở thuộc hầm chui Quốc lộ 5.

Cầu dẫn phía Nghi Tàm đã thi công 362/642 cọc khoan nhồi và 7/76 bệ trụ; cầu dẫn phía Đông Anh hoàn thành 144/208 cọc khoan nhồi và 2/14 bệ trụ.

Giá trị sản lượng của dự án đạt 1.843/9.418 tỷ đồng, tương đương 19,57% giá trị hợp đồng. Dự kiến đến hết năm 2026, sản lượng đạt khoảng 3.760 tỷ đồng, tương đương 40%.

Sau 9 tháng triển khai, dự án cầu Trần Hưng Đạo đạt sản lượng xấp xỉ 40% tổng khối lượng công trình. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án, tiến độ cầu chính, cầu thép, cầu dẫn phía Đông Anh và nút giao Trường Sa cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, các hạng mục nút giao Nghi Tàm, cầu dẫn phía Nghi Tàm và cầu đúc hẫng vượt sông Đuống đang chậm, cần tập trung đẩy nhanh.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Hà Nội đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 32,6ha, đạt 100%. Tại tỉnh Hưng Yên, khoảng 22,13/22,66ha đã được bàn giao, đạt 97,6%.

Phần diện tích còn lại khoảng 0,53ha liên quan đến 23 phương án đất ở của các hộ dân và việc di chuyển một số công trình hạ tầng kỹ thuật. Ban Quản lý dự án dự kiến phần mặt bằng này sẽ được bàn giao trong tháng 9/2026.

Dự án thành phần 2 đã mở thầu ngày 3/9/2026 và đang phấn đấu khởi công trong tháng 9. Tại dự án thành phần 3, các nhà thầu tổ chức 20 mũi thi công trên toàn tuyến.

Đến nay, cầu dẫn đã hoàn thành 1.967/2.315 cọc khoan nhồi; đúc 315/2.179 phiến dầm Super T; hoàn thành 157/328 bệ trụ, 86/328 thân trụ và 30/328 xà mũ; lắp đặt 14 phiến dầm Super T.

Giá trị sản lượng thi công đạt gần 1.648/7.371 tỷ đồng, tương đương 22,36% giá trị hợp đồng, chưa bao gồm chi phí dự phòng. Dự kiến đến hết năm 2026, sản lượng đạt khoảng 2.573 tỷ đồng, tương đương 35%.

Tại Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành với toàn bộ 31,05 ha được bàn giao. Các phường Hồng Hà và Bồ Đề đang tiếp tục di chuyển hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư đã huy động 28 mũi thi công trên toàn tuyến. Đến nay, dự án hoàn thành toàn bộ 128 cọc khoan nhồi cầu chính. Cầu dẫn phía Long Biên hoàn thành 229/244 cọc khoan nhồi; cầu nhánh nút giao Cổ Linh hoàn thành 260/284 cọc khoan nhồi và 405/445 cọc D800.

Phần cầu chính đã hoàn thành toàn bộ 7 bệ trụ. Cầu dẫn phía Long Biên hoàn thành 23/30 bệ mố, trụ và 23/30 thân mố, trụ. Các đơn vị đang gia công dầm thép tại nhà máy đối với 5/6 nhịp và đúc tại chỗ 5/52 khối dầm cầu dẫn phía Long Biên.

Tại cầu dẫn nút giao Hoàn Kiếm, nhà thầu đã thi công 158/207 cọc khoan nhồi, 9/40 bệ trụ và 4/40 thân trụ.

Giá trị sản lượng của dự án đạt 2.455/7.280 tỷ đồng, tương đương 33,72%; tăng 64 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước. Tuy nhiên, cầu nhánh nút giao Trần Hưng Đạo đang chậm so với kế hoạch do vướng các quy định về an toàn đê điều.

Ban Quản lý dự án đề nghị phường Hồng Hà hoàn thành di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi trước ngày 20/9/2026; phường Bồ Đề bàn giao mặt bằng liên quan đến hạ tầng kỹ thuật tại nút giao Cổ Linh-Hồng Tiến trong cùng thời hạn.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.

Đối với những dự án đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, trọng tâm phải được chuyển mạnh sang tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ của từng hạng mục và tiến độ chung. Các khó khăn phát sinh phải được báo cáo kịp thời, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến công trình.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát bám sát công trường, kiểm tra năng lực thực tế của từng nhà thầu.

Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tiến độ, cần xem xét điều chuyển khối lượng cho đơn vị đủ năng lực, không để một nhà thầu trở thành điểm nghẽn của toàn dự án.

Riêng với cầu Trần Hưng Đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý phải thi công đồng bộ phần cầu và đường dẫn, tránh tình trạng cầu hoàn thành nhưng đường dẫn chậm, ảnh hưởng đến khả năng khai thác công trình.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu rà soát chặt chẽ các đề xuất phát sinh làm thay đổi phương án hoặc tăng chi phí. Mỗi đề xuất phải được đối chiếu với hồ sơ thầu, làm rõ tính cần thiết, hiệu quả và khả năng tiết kiệm thời gian, ngân sách; đồng thời, chủ động phương án cung ứng vật tư, thiết bị, ưu tiên sử dụng nguồn lực trong nước, không để thiếu hụt ảnh hưởng đến tiến độ thi công./.

Hà Nội lập các tổ công tác kiểm tra hàng loạt dự án giao thông trọng điểm Các tổ công tác của Hà Nội có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thi công hàng loạt dự án giao thông trọng điểm.