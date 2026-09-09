Vietnam Airlines điều chỉnh lịch bay đi, đến tại Anh do vấn đề không lưu

Một số chuyến bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh và London (Anh) của Vietnam Airlines trong ngày 8-9/9 bị ảnh hưởng do sự cố kỹ thuật của hệ thống kiểm soát không lưu tại Anh, khiến hoạt động khai thác tại sân bay Heathrow và nhiều sân bay khác bị gián đoạn.

Cụ thể, chuyến bay VN51 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi London ngày 8/9 đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại sân bay Frankfurt (Đức). Chuyến bay dự kiến tiếp tục hành trình đến London lúc 7h ngày 9/9. Ở chiều ngược lại, chuyến bay VN50 từ London đi Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9/9 được lùi giờ khởi hành, dự kiến cất cánh lúc 9h40 giờ địa phương.

Theo thông báo của nhà chức trách Anh, hoạt động kiểm soát không lưu đã bắt đầu được khôi phục. Tuy nhiên, sân bay Heathrow vẫn hạn chế tiếp nhận chuyến bay đến do cần thêm thời gian xử lý lượng lớn chuyến bay bị ảnh hưởng. Kế hoạch khai thác của Vietnam Airlines có thể thay đổi theo tình hình thực tế.

Với chuyến VN51 chuyển hướng đến Frankfurt, Vietnam Airlines đã phối hợp với các đơn vị liên quan phục vụ đồ ăn, nước uống cho hành khách tại khu vực quá cảnh trong thời gian chờ tiếp tục hành trình. Tại London, hành khách trên chuyến VN50 cũng đã được thông tin về lịch khởi hành mới và các phương án hỗ trợ cần thiết.

Vietnam Airlines đang theo dõi sát tình hình tại Anh, làm việc với nhà chức trách, sân bay và các đơn vị liên quan để cập nhật phương án khai thác, bảo đảm hành khách được hỗ trợ và sớm tiếp tục hành trình.

Hãng cũng khuyến cáo hành khách có kế hoạch đến, đi từ London trong thời gian này được khuyến nghị thường xuyên kiểm tra tình trạng chuyến bay trên website, ứng dụng di động Vietnam Airlines hoặc các kênh chăm sóc khách hàng chính thức./.

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