Đồng Tháp: Tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng Dự án nút giao An Bình

Sau hơn 8 năm đình trệ, Dự án cải tạo nút giao An Bình (trên địa bàn phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) được khởi động trở lại nhưng hiện nay, dự án tiếp tục gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan đang tích cực tháo gỡ khó khăn để bàn giao mặt bằng sạch, sớm triển khai thi công dự án.

Khởi động sau hơn 8 năm đình trệ

Nút giao An Bình được hình thành do thực hiện dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mekong. Vị trí nút giao nằm ngay cửa ngõ vào phường Cao Lãnh (trước đây là thành phố Cao Lãnh), đầu mối giao thông trọng điểm của tỉnh.

Gần như toàn bộ phần đất của người dân bên trong lõi nút giao đều nằm trong phạm vi hành lang an toàn công trình đường bộ, không thể sản xuất do không chủ động được nguồn nước, việc đi lại gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Với các lý do nêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã kiến nghị cơ quan chức năng xem xét giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích lõi nút giao An Bình.

Tháng 3/2017, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã ban hành văn bản thống nhất với kiến nghị này, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát những quy định về giải phóng mặt bằng làm cơ sở để quyết định phương án và tổ chức thẩm định, phê duyệt chi tiết phương án bồi thường.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục thu hồi đất để giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật Đất đai trong năm 2018. Tuy nhiên, do dự án chưa được bố trí nguồn vốn nên chưa thực hiện trong nhiều năm sau đó.

Khu vực thực hiện Dự án cải tạo nút giao An Bình (trên địa bàn phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Đến cuối năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo nút giao An Bình, người dân rất phấn khởi.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, việc đầu tư dự án này nhằm đáp ứng năng lực thông xe và an toàn giao thông tại khu vực kết nối nút giao sau khi các dự án cao tốc, quốc lộ có liên quan đưa vào khai thác. Cùng với đó, giải quyết dứt điểm sự bức xúc và tạo điều kiện ổn định đời sống của người dân trong khu vực lõi nút giao An Bình.

Nút giao An Bình là điểm kết nối với tuyến tránh Quốc lộ 30, cao tốc Cao Lãnh-Lộ Tẻ, Quốc lộ 30 hiện hữu và cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh đang triển khai xây dựng.

Dự án sẽ xây dựng, mở rộng các nhánh nút giao; xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: cây xanh, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông… Tổng mức đầu tư của dự án cải tạo nút giao An Bình gần 160 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện trong 3 năm.

Để thuận lợi trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng và triển khai thi công, dự án cải tạo nút giao An Bình được tách thành 2 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sơ bộ kinh phí trên 92 tỷ đồng do Trung tâm Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2 là cải tạo nút giao An Bình, sơ bộ kinh phí gần 67,7 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng giao thông Đồng Tháp (trước đây là Ban Quản lý dự án tỉnh) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay, dự án tiếp tục gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan đang tích cực tháo gỡ vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng sạch.

Tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Tháp, diện tích thu hồi đất của dự án cải tạo nút giao An Bình hơn 9ha; tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ người dân gần 79 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Trà ban hành quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể, phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Thực hiện phương án đã được phê duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Trà niêm yết công khai Quyết định phê duyệt phương án và gửi phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ cho 52 hộ dân thuộc dự án. Kết quả, 38 hộ thống nhất với phương án được duyệt, còn 14 hộ không thống nhất với phương án được duyệt.

Ông Lê Xuân Thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Trà, cho biết đã có 38 hộ đồng ý và nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng với hơn 55 tỷ đồng, còn 14 hộ chưa đồng ý.

Nhìn chung, các hộ nằm trong vùng dự án đều đồng thuận với chủ trương của tỉnh để thực hiện dự án. Những hộ chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng có nhiều nguyên nhân như chưa đồng thuận về việc xác định vị trí đất để làm cơ sở bồi thường; giá trị bồi thường về vật kiến trúc, cây trồng…

Cùng với đó, là chính sách tái định cư, vị trí tái định cư bố trí về Khu tái định cư Mỹ Thọ (xã Mỹ Thọ) thì người dân cho rằng xa trung tâm, khó khăn cho việc kinh doanh mua bán; giá nền tái định cư cao hơn so với mặt bằng chung bồi thường thu hồi đất.

Hộ ông Đoàn Văn Tới ở phường Mỹ Trà là một trong số 14 hộ chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường để bàn giao mặt bằng. Năm 2018, gia đình ông đã nhận quyết định thu hồi đất để thực hiện hạng mục lõi nút giao An Bình nhưng trong suốt nhiều năm sau, ông vẫn chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nên vẫn ở trong khu vực dự án nút giao An Bình.

Ông Tới cho rằng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho gia đình ông hiện nay chưa thỏa đáng. Ông gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ở mới nên chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.

Hiện còn một số hộ dân đang sinh sống trong khu vực Dự án cải tạo nút giao An Bình. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Suốt nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Phượng ngụ phường Mỹ Trà ở trong khu vực dự án nút giao An Bình và sống bằng nghề kinh doanh quán nước giải khát. Bà Phượng chia sẻ, việc Nhà nước có chủ trương thu hồi đất để làm dự án, bà ủng hộ. Tuy nhiên, nhà của bà nằm giáp Quốc lộ 30, được bồi thường khoảng 14 triệu đồng/m2 nhưng giá nền tại Khu tái định cư Mỹ Thọ (xã Mỹ Thọ) khoảng 17 triệu đồng/m2.

Do giá bán chỗ ở mới cao hơn nên bà không đủ tiền mua; thêm nữa, về ở trong Khu tái định cư Mỹ Thọ sẽ cách xa trung tâm, không thể kinh doanh mua bán như hiện tại.

Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Trà đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh để báo cáo tình hình và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án cải tạo nút giao An Bình.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất hướng dẫn Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Trà giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án này.

Ông Lê Xuân Thoại cho biết thêm, việc thực hiện thu hồi đất phải theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, dự án này triển khai từ năm 2018 đến nay, do nhiều điều kiện, lý do khách quan khác nhau mà bị tạm dừng trong nhiều năm. Người dân sống trong vùng dự án cũng bị thiệt thòi, do đó quan điểm của Ủy ban Nhân dân phường là cố gắng giải quyết đúng quy định nhưng theo hướng có lợi cho người dân để đạt sự đồng thuận cao.

Ủy ban Nhân dân phường cùng với Trung tâm phát triển quỹ đất cố gắng giải quyết xong vướng mắc và sớm bàn giao khu đất này cho chủ đầu tư để triển khai thi công dự án./.

Đồng Tháp đầu tư gần 160 tỷ đồng cải tạo nút giao An Bình Việc đầu tư dự án này nhằm đáp ứng năng lực thông xe và an toàn giao thông tại khu vực kết nối nút giao sau khi các dự án cao tốc, quốc lộ có liên quan đưa vào khai thác.