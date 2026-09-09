Rà soát quỹ đất phát triển TOD dọc tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ

Ngày 9/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát kỹ hiện trạng, quy hoạch, quỹ đất và hạ tầng tại các khu vực dự kiến bố trí nhà ga, bảo đảm phương án phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ, đoạn qua địa bàn tỉnh, phù hợp với định hướng phát triển và quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Minh Lâm đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và đơn vị tư vấn trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện phương án.

Các nội dung liên quan phải được tổng hợp đầy đủ, tiếp tục trao đổi với đơn vị chủ trì và tư vấn để thống nhất, hoàn thiện, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ dài 175,22km, trong đó 76,4km đi bằng, chiếm 43,6% và 98,82km đi cao, chiếm 56,4%. Tuyến đi qua 5 địa phương gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ; được nghiên cứu phục vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa và phát triển TOD tại các khu vực có điều kiện thuận lợi dọc tuyến.

Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài 28,43km, gồm 13,03km đi bằng và 15,4km đi cao. Theo phương án nghiên cứu, đoạn tuyến bố trí ga Thạnh Đức (xã Bình Đức) và ga Tân An (phường Khánh Hậu), phục vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa; trong đó ga Thạnh Đức được định hướng kết nối với tuyến đường sắt chuyên dụng ra cảng Hiệp Phước.

Về TOD, phương án sơ bộ đề xuất nghiên cứu 3 khu vực quanh ga Thạnh Đức, có diện tích lần lượt khoảng 418ha, 48,6ha và 7,9ha, với phạm vi nghiên cứu từ 1.000-3.000m quanh ga, định hướng phát triển đô thị kết hợp logistics.

Tại ga Tân An, khu vực nghiên cứu TOD có diện tích khoảng 242ha, phạm vi khoảng 2.000m, định hướng phát triển đô thị kết hợp logistics.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, việc nghiên cứu TOD được thực hiện trên cơ sở cập nhật quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất và định hướng phát triển của từng địa phương. Kết quả nghiên cứu là cơ sở ban đầu để tiếp tục hoàn thiện phương án, nghiên cứu quy hoạch khu vực TOD, khai thác hiệu quả quỹ đất quanh nhà ga và tăng khả năng kết nối giữa các khu vực phát triển đô thị với hệ thống đường sắt.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cũng lưu ý việc nghiên cứu TOD phải gắn với điều kiện thực tế của từng khu vực, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức không gian đô thị, kết nối hạ tầng và khai thác quỹ đất.

Các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ đơn vị chủ trì và tư vấn, kịp thời trao đổi, tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong quá trình hoàn thiện phương án.

Liên quan đến việc nghiên cứu mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ; đồng thời tổ chức làm việc, trao đổi, cung cấp thông tin để phối hợp nghiên cứu mô hình TOD.

Theo ông Diệp Bảo Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đến nay, các địa phương đã có văn bản phản hồi, cung cấp thông tin quy hoạch, đề xuất quỹ đất và khu vực TOD lân cận các ga.

Nhìn chung, các địa phương thống nhất chủ trương nghiên cứu phát triển mô hình TOD gắn với dự án; các ý kiến tập trung vào phạm vi nghiên cứu, cơ chế thực hiện, kết nối hạ tầng và định hướng khai thác quỹ đất.

Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, Liên danh Tư vấn của Dự án đường sắt Hồ Chí Minh-Cần Thơ đã cập nhật, nghiên cứu và hoàn chỉnh phương án TOD, bám sát hướng tuyến, vị trí nhà ga, depot để xây dựng định hướng phát triển mô hình TOD phù hợp.

Nội dung nghiên cứu nhằm xác lập cơ sở định hướng ban đầu cho phát triển TOD, phục vụ các bước lập quy hoạch chi tiết trong giai đoạn tiếp theo, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất và nâng cao khả năng tiếp cận hệ thống đường sắt khi tuyến đi vào vận hành.

Bước đầu, Liên danh Tư vấn đã rà soát quỹ đất lân cận các ga có tiềm năng phát triển đô thị, dịch vụ, logistics tại 16 nhà ga, trạm khách trên toàn tuyến, gồm 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, 2 tại Tây Ninh, 4 tại Đồng Tháp, 2 tại Vĩnh Long và 1 tại thành phố Cần Thơ./.

Cách nào để huy động tổng lực nguồn vốn đầu tư nhiều tuyến đường sắt mới? Nhà nước tập trung vốn đầu tư cho các hạng mục khó thu hồi vốn như giải phóng mặt bằng và sẽ huy động, thu hút mọi nguồn lực xã hội để đầu tư các tuyến đường sắt theo quy hoạch.

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