Lâm Đồng: Học sinh một số điểm trường ở Tà Đùng tạm nghỉ học do ngập lụt

Sáng 10/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng cho biết địa phương đã thông báo cho học sinh tại một số phân hiệu, điểm trường thuộc Trường Tiểu học Lê Lợi và Trường Mẫu giáo Hoa Cúc tạm thời nghỉ học do mưa kéo dài gây ngập lụt, chia cắt một số khu vực trên địa bàn.

Theo Thông báo số 181/TB-UBND của Ủy ban Nhân dân xã, học sinh tại các phân hiệu, điểm trường thuộc hai trường trên ở thôn Đắk R'Măng 1 và Đắk R'Măng 2 tạm nghỉ học từ ngày 10/9/2026 cho đến khi có thông báo mới.

Những ngày qua do mưa kéo dài, lượng nước lớn gây ngập nhiều khu vực; một số đoạn đường tại thôn Đắk R'Măng 1 và Đắk R'Măng 2 bị ngập sâu, chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với học sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên khi đến trường.

Ủy ban Nhân dân xã Tà Đùng yêu cầu các nhà trường thông báo kịp thời đến phụ huynh, học sinh; rà soát tình hình tại địa bàn, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo phụ huynh không đưa trẻ qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở. Các trường chủ động xây dựng phương án dạy học bù, bảo đảm chương trình khi thời tiết và giao thông ổn định trở lại.

Cùng với việc bảo đảm an toàn cho học sinh, ngày 9/9, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển người dân, phương tiện qua những đoạn đường bị ngập và hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh các vị trí nguy hiểm.

Không chỉ tại Tà Đùng, những ngày qua, nhiều khu vực phía Tây Lâm Đồng liên tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng, sạt lở đất, ảnh hưởng đến giao thông, đời sống và sản xuất của người dân.

Tại phường Đông Gia Nghĩa, tình trạng sạt lở trên tuyến đường nối tổ dân phố S’Rê Ú với phường Bắc Gia Nghĩa tiếp tục diễn biến phức tạp. Sau nhiều trận mưa, điểm sạt lở kéo dài khoảng 10m, lấn sâu khoảng 2/3 mặt đường; khu vực được cảnh báo nguy hiểm dài khoảng 30m, có vị trí sạt sâu hơn 9m.

Nhiều cây càphê bị đất trượt kéo xuống taluy, trong khi xung quanh tiếp tục xuất hiện các vết nứt, gãy mới. Nếu mưa lớn tiếp diễn, khu vực này có nguy cơ tiếp tục sạt trượt, gây mất an toàn cho người và phương tiện qua lại, chính quyền địa phương đã khoanh vùng, cắm biển cảnh báo.

Chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở; không đến gần taluy, sườn dốc, khu vực ven sông, suối khi mưa lớn kéo dài. Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo thời tiết, chủ động bảo vệ người, tài sản, cây trồng, vật nuôi; kịp thời thông báo cho chính quyền khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như nứt đất, sụt lún, nước dâng nhanh hoặc đất đá có nguy cơ tràn xuống đường.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các địa phương phía Tây Lâm Đồng tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, ngập lụt, sạt lở; rà soát các khu vực xung yếu, chủ động cảnh báo và triển khai phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản./.

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