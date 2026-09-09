Người dân đồng thuận với phương án triển khai xây dựng tuyến đường nông thôn

Những tràng pháo tay đồng tình vang lên tại buổi họp dân mới đây do chính quyền xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ tổ chức, khi phương án triển khai xây dựng tuyến đường nông thôn Quang Phong, tại ấp Phương Thạnh, được đưa ra bàn bạc.

Sự đồng thuận của người dân một lần nữa cho thấy tinh thần “khó vạn lần, dân liệu cũng xong” đang trở thành sức mạnh để địa phương chung tay tháo gỡ khó khăn, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn.

Tuyến đường nông thôn Quang Phong, dài hơn 2km đã xuống cấp nhiều năm qua, thường xuyên ngập nước trong những đợt triều cường, lũ lớn. Có những thời điểm nước dâng 5-6cm, khiến việc đi lại của người dân, nhất là trẻ em đến trường, gặp nhiều khó khăn.

Ông Trần Văn Tiến, nông dân ở ấp Phương Thạnh, cho biết trước đây mỗi khi nước lũ dâng, tuyến đường bị ngập sâu, việc đi lại rất khó khăn. Trước đây đường đã ngập nhiều, con em, trẻ em đi học khó khăn, nông dân đi tới đi lui cũng rất khó. Nhất là đợt ngập trong năm 2025 đã để lại nhiều bất tiện cho người dân.

“Hôm nay, họp dân nghe Ủy ban Nhân dân xã triển khai làm tuyến đường này, bà con rất phấn khởi. Đường làm cao lên thì việc đi học của con em, đi mua bán, sản xuất nông nghiệp cũng thuận lợi hơn,” ông Tiến nói.

Tuyến đường nông thôn Quang Phong, dài hơn 2km đã xuống cấp nhiều năm qua, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Tại buổi họp dân, bà Lê Thị Cúc, ấp Phương Thạnh cho biết, ngay từ khi địa phương tiến hành đo đạc để chuẩn bị làm đường, gia đình bà đã chủ động dọn dẹp cây cối, vật kiến trúc trong phạm vi ảnh hưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công.

“Hôm nay, được nghe chính quyền triển khai cụ thể về quy cách tuyến đường, thời gian thực hiện, tôi rất đồng tình và ủng hộ. Có đường mới thì việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân cũng thuận lợi hơn,” bà Cúc chia sẻ.

Ông Giang Minh Chiếu, người dân sống trên tuyến đường ấp Phương Thạnh cho biết, khi địa phương triển khai kế hoạch làm tuyến đường bê tông rộng 3m, người dân trong khu vực rất đồng tình. Những vật cản trở, địa phương vận động bà con giải phóng mặt bằng để giao cho đơn vị thi công làm cho nhanh.

Theo ông Chiếu, từ lâu người dân đã mong muốn có một tuyến đường hoàn chỉnh để việc đi lại thuận tiện hơn. Khi chủ trương được triển khai, bà con không chỉ nhất trí mà còn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương.

“Từ nào giờ bà con cũng ao ước làm được một cái lộ cho hoàn chỉnh để đi lại thuận tiện, nên bà con đồng tình, nhất trí cao. Bản thân tôi và người dân ở khu vực này cũng như ở ấp khi được chính quyền triển khai rõ ràng, chi tiết nên hết sức đồng tình và rất vui,” ông Chiếu nói.

Chính quyền xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ và các đơn vị liên quan triển khai ra nhân dân thực hiện tuyến đường nông thôn Quang Phong, dài hơn 2km. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Không chỉ quan tâm đến việc làm đường, người dân địa phương còn hướng đến việc giữ gìn và tạo cảnh quan cho tuyến đường sau khi hoàn thành. Bà Lê Thị Phượng, Chi hội Phụ nữ ấp Phương Thạnh, cho biết đang vận động hội viên và bà con cùng tham gia trồng hoa dọc tuyến đường sau khi tuyến đường nâng cấp xong. Nhằm góp phần tạo nên không gian nông thôn sạch, đẹp, khang trang hơn.

“Bà con đồng thuận có đường đẹp thì mình phải giữ cho đường luôn sạch, đẹp. Chị em phụ nữ sẽ vận động bà con trồng hoa, chăm sóc hai bên đường để cảnh quan ngày càng khang trang,” bà Phượng nói.

Theo ông Võ Văn Kiến Quốc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn được địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ cấp bách.

Thực tế thời gian qua cho thấy, tình trạng ngập úng trên các tuyến giao thông nông thôn diễn ra khá phổ biến. Đặc biệt, trong đợt lũ, triều cường tháng 9/2025, hầu hết các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã bị ngập từ 5- 6cm.

Do đó, việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là công việc cấp bách, là một trong những tiêu chí để thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Từ yêu cầu thực tế đó, Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã tập trung nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo thành phố chủ trương đầu tư, ưu tiên các tuyến giao thông nông thôn xuống cấp, thường xuyên bị ngập. Từ nguồn vốn đầu tư công được thành phố phân bổ cho địa phương, xã đã triển khai đầu tư nhiều tuyến đường.

Người dân ấp Phương Thạnh, xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ ký biên bản ủng hộ tại buổi họp dân thực hiện tuyến đường nông thôn Quang Phong, dài hơn 2km. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã thực hiện được 4 tuyến đường giao thông nông thôn. Các công trình được triển khai theo hướng đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân.

Điều đáng ghi nhận là trong quá trình thi công, người dân luôn thể hiện tinh thần đồng thuận cao. Dù nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ ngân sách, nhưng khi nâng cấp, mở rộng đường, công trình thường liên quan đến phần đất, cây trồng, vật kiến trúc của người dân.

“Khi nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn thì phải sử dụng một phần quỹ đất của bà con, cũng như ảnh hưởng một số vật kiến trúc, cây trồng. Chính quyền địa phương, ấp họp dân và triển khai đầy đủ để người dân hiểu và từ đó bà con đồng thuận rất cao, tự nguyện di dời vật kiến trúc, hoa màu, cây cảnh để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công,” ông Võ Văn Kiến Quốc cho biết.

Chính sự đồng thuận đó giúp các công trình được triển khai nhanh, hạn chế những khó khăn trong thi công. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Phương Bình, thời gian qua, hầu hết các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn được xây dựng trong khoảng 60 ngày là hoàn thành.

Từ một công trình giao thông, tuyến đường Quang Phong đang được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới của ấp Phương Thạnh, không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất mà còn góp phần nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Quan trọng hơn, phía sau mỗi mét đường được hoàn thiện là sự chung sức của chính quyền và người dân, cùng hướng đến một diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Khi người dân đồng thuận, một công trình giao thông không còn đơn thuần là dự án đầu tư bằng ngân sách, nó trở thành công trình của cộng đồng, nơi Nhà nước và người dân cùng chung tay tạo dựng.

Đó là niềm vui của người dân sau nhiều năm chờ đợi một con đường thuận tiện, an toàn; đồng thời, cũng là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng thuận ở cơ sở./.