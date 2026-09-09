Khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy



Lễ khai mạc "Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2026" diễn ra vào sáng 9/9, tại Hà Nội.

Triển lãm được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 12/9, với quy mô 500 gian hàng của 350 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, đến từ 480 thương hiệu của 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), cho biết triển lãm năm nay diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng nhân dân hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy.

Đây không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang mà còn là dấu mốc để xác định yêu cầu đổi mới trong giai đoạn phát triển mới. Trước tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các nguồn năng lượng mới, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải chuyển mạnh sang quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu, tăng cường cảnh báo sớm và từng bước làm chủ công nghệ.

Thiếu tướng Dương Đức Hải cho hay trải qua nhiều kỳ tổ chức, triển lãm không ngừng mở rộng về quy mô, nội dung và tầm ảnh hưởng. Sự kiện đã trở thành hoạt động thường niên có uy tín trong khu vực. Thực tiễn cũng đang đặt ra yêu cầu ngày càng cấp thiết về công tác phòng cháy chữa cháy.

Trong năm 2025 và 8 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra hơn 5.300 vụ cháy, nổ, làm 164 người chết, 208 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 1.400 tỷ đồng.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tổ chức hơn 2.300 lượt cứu nạn, cứu hộ và cứu được hơn 4.000 người.

Cùng với đó, nhiều nguy cơ cháy, nổ mới đang xuất hiện từ pin lithium-ion, xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng, nhà cao tầng và công trình ngầm, đòi hỏi phải có những giải pháp kỹ thuật, phương tiện và công nghệ tương xứng.

Theo Ban tổ chức, ngoài trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, phương tiện, thiết bị và giải pháp trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, an ninh, an toàn và tự động hóa của hơn 350 doanh nghiệp, tổ chức đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, các hoạt động chính của triển lãm đáng chú ý có tọa đàm quốc tế về "Phát triển công nghiệp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ góp phần phát triển công nghiệp an ninh, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân" và Diễn đàn "Đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy."

Đại biểu tham quan các gian hàng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại triển lãm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại tọa đàm, đại diện các đơn vị, đối tác quốc tế về phòng cháy chữa cháy tham luận, trao đổi về các vấn đề như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mới và các giải pháp kỹ thuật trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; chuyển đổi số, dữ liệu và nền tảng số trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; phát triển công nghiệp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gắn với phát triển công nghiệp an ninh.

Tại Diễn đàn, đại diện các đơn vị, cơ quan quản lý Nhà nước với vai trò chuyên gia trực tiếp đối thoại, trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; thúc đẩy kết nối, hợp tác, giao thương, giới thiệu sản phẩm, phương tiện, thiết bị, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ./.

Đề xuất cơ chế “hậu kiểm” trong công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, cần quy định rõ trách nhiệm duy trì điều kiện phòng cháy, chữa cháy trong suốt quá trình khai thác, sử dụng công trình.

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