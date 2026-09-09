Vĩnh Long thực hiện lưu trữ, số hóa hồ sơ lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Ngày 9/9, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia), do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 quốc gia làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” tại tỉnh Vĩnh Long.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác ghi nhận quyết tâm, nỗ lực của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long trong triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm; đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về ý nghĩa của Chiến dịch, tích cực cung cấp thông tin, góp phần trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Đối với công tác lấy mẫu, Đoàn công tác đề nghị tỉnh căn cứ tình hình thực tế để bố trí, tăng cường lực lượng, bảo đảm tiến độ. Các đơn vị phải thực hiện việc lấy và lưu mẫu đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, tính chính xác, không để xảy ra sai sót. Tỉnh cần rà soát, xác minh, cập nhật hồ sơ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện tốt việc lưu trữ và số hóa hồ sơ lấy mẫu.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Lê Quang Minh đánh giá tỉnh Vĩnh Long đã cơ bản bám sát tiến độ chung của Chiến dịch 500 ngày đêm. Tuy nhiên, tỉnh cần tiếp tục tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, xác định rõ khối lượng công việc còn lại, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cần tăng cường chỉ đạo, điều hành với quyết tâm chính trị cao nhất; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đối với công tác lấy và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu tỉnh nắm chắc đặc điểm, tình hình từng địa bàn để xây dựng phương án phù hợp, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm tính cẩn trọng, tỉ mỉ, chính xác, tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười cho biết, thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh đã tổ chức khảo sát, xây dựng kế hoạch lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sỹ và triển khai thực hiện, song quá trình lấy mẫu ADN tại một số nghĩa trang gặp khó khăn do các nghĩa trang đã được nâng cấp, tôn tạo nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ lấy mẫu.

Tỉnh Vĩnh Long xác định tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm việc lấy mẫu đúng quy trình, chính xác, không để xảy ra sót lọt, bảo đảm an toàn và chất lượng mẫu.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," tỉnh được giao tìm kiếm, quy tập 140 hài cốt liệt sỹ; lấy và bàn giao mẫu đối với 4.871 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại 29 nghĩa trang.

Đến cuối tháng 8/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã 2 lần bàn giao 1.346 mẫu về Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, bảo đảm an toàn. Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu tại 29 nghĩa trang chậm nhất vào ngày 15/10.

Cùng với công tác lấy mẫu, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Đội K90, Cục Chính trị, Quân khu 9 đã tổ chức 6 đợt tìm kiếm, quy tập được 108 hài cốt liệt sỹ và 1 mộ tập thể.

Cũng trong sáng 9/9, Đoàn công tác đã đến viếng Nghĩa trang liệt sỹ Giồng Trôm, xã Châu Hòa; kiểm tra, trực tiếp thăm hỏi, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ.

Thượng tướng Lê Quang Minh động viên cán bộ, chiến sỹ tiếp tục nỗ lực, xác định đây là nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm thiêng liêng; thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, phấn đấu hoàn thành tiến độ chung của tỉnh./.

Điện Biên: Hoàn thành bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ lấy tại các nghĩa trang Toàn bộ 845 mẫu bàn giao trong đợt này được các lực lượng thu thập tại 3 nghĩa trang liệt sỹ, gồm Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập, Nghĩa trang liệt sỹ A1 và Nghĩa trang liệt sỹ Thanh niên xung phong.