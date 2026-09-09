Phát hiện thêm rãnh mộ tập thể liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng

Sáng 9/9, tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh (nghĩa trang Đô Thành trước đây), những hài cốt liệt sỹ đầu tiên được phát hiện tại rãnh mộ thứ 2 của khu vực khai quật hài cốt liệt sỹ đầu tiên (khu A) đã được cán bộ, chiến sỹ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh (Đội K74) đưa lên khỏi hố khai quật để tiến hành công tác quy tập, lấy mẫu xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực rãnh mộ mới được phát hiện và tiến hành khai quật nằm gần vuông góc với hướng chạy dài của rãnh mộ thứ nhất khu vực A. Hiện khu vực khai quật được mở rộng với chiều dài khoảng 30m, rộng khoảng 4 mét.

Trong sáng 9/9, cán bộ, chiến sỹ Đội K74 đã phát hiện, đưa lên khỏi khu khai quật một số hài cốt liệt sỹ cùng một số di vật theo kèm như, giày, mảnh vải xác định ban đầu có thể là khăn rằn.

Cùng thời điểm, công tác mở rộng, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực B vẫn được cán bộ, chiến sỹ Đội K74 tích cực triển khai. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, rãnh mộ mới (rãnh số 2 tại khu vực A) được cán bộ, chiến sỹ Đội K74 phát hiện vào chiều 8/9 từ kết quả quá trình mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực này.

Việc phát hiện rãnh số 2 là cơ sở rất quan trọng để tiếp tục đối chiếu với sơ đồ, tài liệu và xác định quy luật bố trí các rãnh chôn liệt sỹ trong khu vực công viên Lê Thị Riêng.

Rãnh mộ tập thể của liệt sĩ mới được phát hiện nằm gần vuông góc với hướng của rãnh mộ đầu tiên tại khu vực A. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung lực lượng, phương tiện, mở rộng tìm kiếm theo hướng của rãnh mộ số 2 để kiểm tra, bảo đảm không bỏ sót hài cốt, di vật; ghi nhận đầy đủ vị trí, hướng nằm, tầng chôn và các dấu vết liên quan phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu, xác định danh tính sau này.

Cũng trong sáng 9/9, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sỹ và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng.

Sau khi nghe báo cáo tình hình công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Trung tướng Lê Xuân Thế yêu cầu, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Đội K74 tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ: Mở rộng phạm vi tìm kiếm, không bỏ sót bất kỳ khu vực, dấu hiệu nghi vấn nào; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ cẩn trọng, tỉ mỉ; công tác thu thập, bảo quản hài cốt, di vật và các dấu vết liên quan đúng quy trình, quy định; hoàn thiện hồ sơ chặt chẽ phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sỹ.

Tính đến hết ngày 7/9, các lực lượng làm công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập 592 bộ hài cốt liệt sỹ, gồm 559 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B). Trong số hài cốt tìm được có 274 bộ có di vật kèm theo./.

Tín hữu Cao Đài cầu siêu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ ở Công viên Lê Thị Riêng Ngày 6/9/2026, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Ban Cai quản Họ đạo Chợ Lớn (Cao Đài), thuộc Ban Đại diện Hội thánh (Cao Đài) tổ chức lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước.

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