Bữa ăn bán trú ở Hà Nội: Cần giám sát chặt ngay từ đầu năm học

Ngay những ngày đầu năm học 2026-2027, câu chuyện bữa ăn bán trú tại một số trường học trên địa bàn Hà Nội nhận được sự quan tâm của phụ huynh khi xuất hiện phản ánh về chất lượng suất ăn chưa bảo đảm, thực đơn thực tế chưa đúng với công bố, thậm chí có nơi cung cấp suất ăn muộn, ảnh hưởng đến giờ ăn và sinh hoạt của học sinh.

Những bất cập này đặt ra yêu cầu siết chặt hơn nữa khâu tổ chức, kiểm soát và giám sát bữa ăn bán trú trong trường học.

Những bất cập đầu năm học mới

Ngay những ngày đầu tổ chức ăn bán trú cho học sinh trong năm học 2026-2027, các phụ huynh của Trường Tiểu học Trung Giã (xã Trung Giã) đã có phản ánh về chất lượng và việc tổ chức cung cấp suất ăn cho con mình.

Các ý kiến phản ánh tập trung một số nội dung như thời gian vận chuyển và giao nhận suất ăn chưa thực sự phù hợp với thời gian tổ chức ăn, nghỉ của học sinh; chất lượng một số món ăn chưa đáp ứng sự kỳ vọng của phụ huynh; việc tổ chức, bố trí và phục vụ suất ăn còn có những nội dung chưa phù hợp, cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh.

Theo hình ảnh phụ huynh phản ánh, suất ăn bán trú của học sinh lớp 1 của trường này chỉ có một ít giá xào, thịt băm và một que thịt xiên nhỏ. Nhiều ý kiến cho rằng, suất ăn này không đảm bảo dinh dưỡng và có giá trị thấp hơn mức 40.000 đồng, trong đó phụ huynh đóng 12.000 đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ 28.000 đồng.

Không chỉ vậy, việc giao suất ăn tại một số điểm trường của Trường Tiểu học Trung Giã cũng không bảo đảm theo thời gian dự kiến. Tại trụ sở chính, đến khoảng 13 giờ, học sinh mới được nhận suất ăn trưa, gây ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian ăn, nghỉ và sinh hoạt của học sinh, đồng thời làm gia tăng tâm lý lo lắng, bức xúc của phụ huynh.

Tình hình giao suất ăn chậm, muộn còn xảy ra tại khá nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội. Có trường cho học sinh hết giờ học buổi sáng lúc 10 giờ 30 phút song đến tận 13 giờ mới được ăn cơm.

Trưa 8/9, nhiều phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai) đã phải tới trường gấp khi nhận được tin gần đầu giờ chiều nhưng con mình vẫn chưa được ăn cơm bán trú. Nhiều người không chờ được đã chủ động đón con về nhà.

Tình trạng giao suất ăn muộn cũng xảy ra ở Trường Tiểu học Thanh Oai (phân hiệu Kim Thư) khi 12 giờ suất ăn mới được vận chuyển đến trường. Nhiều phụ huynh cho biết, các con phải ăn sáng từ 7 giờ để kịp vào lớp nhưng đến tận 12 giờ mới được ăn trưa thì quá đói, không phù hợp với sức khỏe của học sinh tiểu học.

Trước phản ánh liên quan đến bữa ăn bán trú, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm chất lượng, định lượng và thực đơn theo quy định mà còn phải duy trì việc cung cấp suất ăn đúng giờ, không để trục trặc trong quá trình tổ chức ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe và học tập của học sinh. Các trường học và đơn vị liên quan đang triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý những bất cập phát sinh, hạn chế tối đa nguy cơ làm gián đoạn bữa ăn của học sinh.

(Ảnh minh họa. Thu Hoài/TTXVN)

Ngay sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã đã yêu cầu phòng chức năng kiểm tra, trực tiếp đến trường nắm bắt tình hình, tổng hợp các nội dung phản ánh. Căn cứ nội dung báo cáo, Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa-Xã hội khẩn trương tham mưu phương án bảo đảm việc tổ chức bữa ăn bán trú không bị gián đoạn, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, chất lượng và dinh dưỡng, đồng thời hướng dẫn Trường Tiểu học Trung Giã kiểm tra, thanh lý và hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng với đơn vị cũ, đề xuất đơn vị thay thế, bảo đảm quyền lợi của học sinh, sớm ổn định việc tổ chức ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trung Giã.

Việc cung cấp suất ăn chậm, muộn cũng xảy ra tại Trường Tiểu học Ngọc Lâm (phường Long Biên) ngay từ những ngày đầu năm học mới. Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Ban Phụ huynh nhà trường chủ động tìm hiểu nguyên nhân và tìm giải pháp đảm bảo bữa ăn bán trú an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu của học sinh và sự đồng thuận của phụ huynh. Theo đó, đơn vị cung cấp không đảm bảo đã được thay thế bởi đơn vị mới với cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm, cung cấp suất ăn đúng-đủ định lượng, dinh dưỡng theo thực đơn, đảm bảo tuyệt đối về giờ giấc ăn uống cho học sinh ở cả điểm trường chính và phân hiệu.

Cần giám sát từ nhiều phía

Thực tế cho thấy để bữa ăn bán trú được bảo đảm từ khâu chuẩn bị đến khi học sinh dùng bữa, không thể chỉ trông chờ vào kiểm tra của cơ quan quản lý. Nhà trường cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát, trong khi phụ huynh cũng cần có kênh để theo dõi, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh. Đây cũng là điều được nhiều phụ huynh quan tâm sau những sự việc xảy ra trong thời gian qua.

Theo mô hình tổ chức bán trú hiện nay của Hà Nội, nhà trường không trực tiếp lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm mà thực hiện theo đơn vị được cấp có thẩm quyền lựa chọn. Tuy nhiên, không trực tiếp lựa chọn nhà cung cấp không đồng nghĩa với việc nhà trường chỉ tiếp nhận và sử dụng suất ăn được cung cấp. Với vai trò là đơn vị thụ hưởng dịch vụ, nhà trường vẫn phải thực hiện nghiêm trách nhiệm kiểm tra, giám sát chất lượng bữa ăn của học sinh.

Theo nhà giáo Nguyễn Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung (phường Cửa Nam), nhà trường có trách nhiệm kiểm tra chất lượng thực phẩm, món ăn, khẩu vị, định lượng và các yêu cầu về an toàn thực phẩm, bảo đảm suất ăn thực tế đúng với yêu cầu đã đặt ra. Khi phát hiện vấn đề, nhà trường cần kịp thời có ý kiến, yêu cầu đơn vị cung cấp khắc phục, bảo đảm quyền lợi của học sinh.

Phụ huynh học sinh - những người trực tiếp đóng tiền cho bữa ăn của con em mình cũng cần nhận thức rõ quyền được tham gia giám sát chất lượng bữa ăn. Sự tham gia này không nên được hiểu là thiếu tin tưởng nhà trường mà là cách để nhà trường và phụ huynh phối hợp, cùng bảo đảm quyền lợi của học sinh. Nhà trường chịu trách nhiệm giám sát thường xuyên tại trường, phụ huynh chủ động tham gia kiểm tra, phản ánh những vấn đề bất hợp lý, qua đó góp phần để đảm bảo bữa ăn đủ chất lượng, đúng định lượng và an toàn cho học sinh.

Từ góc nhìn của phụ huynh, anh Phạm Quang Duy (phường Đông Ngạc) có con học tại Trường Tiểu học Đông Ngạc cho rằng, lâu nay, nhiều phụ huynh chưa biết đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình trong việc giám sát bữa ăn bán trú. Không ít người còn e ngại việc đề nghị được kiểm tra có thể khiến nhà trường, giáo viên không vui hoặc bị hiểu là “săm soi."

“Các phụ huynh cần hiểu rằng, cùng nhà trường giám sát chất lượng bữa ăn bán trú của con là việc làm đương nhiên và vì mục tiêu chung là bảo đảm an toàn sức khỏe của con em mình," anh Duy nói.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Cửa Nam). (Ảnh minh họa. Nguyễn Cúc/TTXVN)

Về những thông tin phản ánh liên quan đến công tác tổ chức bán trú cho học sinh trong những ngày qua, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết để đảm bảo công tác tổ chức bán trú được thực hiện đúng kế hoạch, đúng quy định và bảo đảm quyền lợi của học sinh, Sở đã yêu cầu, các cơ sở giáo dục tăng cường công tác quản lý, giám sát và công khai trong tổ chức bữa ăn bán trú. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hướng dẫn, quy định liên quan; thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng suất ăn, thời gian cung cấp, định lượng thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng.

Ông Hiền cho biết quan điểm của Sở là những đơn vị cung cấp suất ăn nếu vi phạm các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh phải bị xử lý nghiêm. Nhà trường căn cứ các điều khoản trong hợp đồng yêu cầu đơn vị cung cấp khắc phục tồn tại, vi phạm (nếu có). Trường hợp vi phạm hợp đồng, ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn và quyền lợi của học sinh kiên quyết xử lý theo quy định. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm công tác bán trú được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo chất lượng bữa ăn, an toàn thực phẩm và quyền lợi chính đáng của học sinh./.

Hà Nội yêu cầu làm rõ phản ánh về bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng Theo phụ huynh phản ánh, suất ăn bán trú của học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Trung Giã chỉ có ít giá xào, thịt băm và một xiên thịt nhỏ, không đảm bảo dinh dưỡng và có giá trị thấp hơn 40.000 đồng.