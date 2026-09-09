Tăng tốc xử lý dự án tồn đọng, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng

Tỉnh Lâm Đồng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; đồng thời tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Đây là những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của tỉnh từ nay đến cuối năm 2026.

Tại cuộc giao ban báo chí tỉnh Lâm Đồng ngày 9/9, ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực.

Một kết quả đáng chú ý là tỉnh đã tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài.

Đến nay, Lâm Đồng đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 177/365 dự án, công trình đầu tư ngoài ngân sách, đạt 48,5%; đối với các công trình, dự án đầu tư công đã tháo gỡ được 11/33 dự án, đạt trên 33%.

Cùng với đó, tỉnh tập trung xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Đến nay, 793/1.322 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được ban hành quyết định xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng, đạt gần 60%.

Việc xử lý các tài sản công dôi dư được xác định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế lãng phí, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, chức vụ tiếp tục được đẩy mạnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh đang theo dõi, chỉ đạo 33 vụ án, vụ việc; trong đó 11 vụ đã kết thúc, 22 vụ đang tiếp tục được chỉ đạo xử lý. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố, điều tra 10 vụ với 31 bị can liên quan đến các vụ án tham nhũng, chức vụ; kết luận điều tra 7 vụ với 10 bị can; truy tố 15 vụ với 48 bị can và xét xử 10 vụ với 14 bị cáo.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực được tỉnh quan tâm thực hiện ngay từ các giai đoạn tố tụng. Số tài sản được thu hồi trong các vụ án tham nhũng, chức vụ ở giai đoạn điều tra đạt hơn 770 triệu đồng, giai đoạn xét xử hơn 3,8 tỷ đồng và giai đoạn thi hành án hơn 45,8 tỷ đồng.

Cùng với xử lý các vụ án, vụ việc, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường. Qua kiểm tra, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 42 đảng viên.

Qua công tác thanh tra, các cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 20,545 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 72,8 triệu đồng; đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục đối với 99 tổ chức và 309 cá nhân, chuyển một vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Những tháng cuối năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh tiếp tục yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Trung ương và chương trình công tác năm 2026 về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trọng tâm là tiếp tục rà soát, tháo gỡ các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài; xử lý hiệu quả nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

Tỉnh Lâm Đồng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, phải được chú trọng ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, góp phần hạn chế thất thoát tài sản Nhà nước.

Tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định pháp luật.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan báo chí và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực./.

Bộ Tư pháp: Thu hồi hơn 6.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế Công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt hơn 6.000 tỷ đồng.

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