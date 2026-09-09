Lai Châu: Bí thư Chi bộ thôn, bản đặc biệt khó khăn hưởng mức phụ cấp bằng 2,2 lần mức lương cơ sở

Ngày 9/9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề) để thông qua 9 nghị quyết quan trọng, cấp thiết, sát thực tiễn cơ sở, làm tiền đề cho các sở, ngành, địa phương phấn đấu thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026 và các năm tiếp theo.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua các nghị quyết như: Quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quy định tổng mức chi, danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quy định mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách và số lượng, chức danh, mức hỗ trợ, việc kiêm nhiệm, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2024/NQ-Hội đồng Nhân dân ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Quy định tiêu chí thành lập Tổ, tiêu chí số lượng thành viên; mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Xác định phạm vi vành đai biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu…

Đáng chú ý là Quy định mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách và số lượng, chức danh, mức hỗ trợ, việc kiêm nhiệm, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định các thôn, bản có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, bản, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, bản, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới; thôn, bản đặc biệt khó khăn, các chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, bản hoặc Tổ trưởng tổ dân phố được hưởng mức phụ cấp hằng tháng (bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc) bằng 2,2 lần mức lương cơ sở.

Đối với thôn, bản còn lại thì các chức danh này được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,65 lần lương cơ sở.

Người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố có 8 chức danh, mỗi chức danh được bố trí 1 người và được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng cụ thể đối với từng chức danh.

Nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố; Thôn đội trưởng được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng bằng 0,7 lần mức lương cơ sở. Các chức danh như Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng thôn, bản hoặc Phó Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các hội: Nông dân, Cựu chiến binh, Phụ nữ được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,3 lần lương cơ sở.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố được kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, bản, tổ dân phố và người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp, mức hỗ trợ hiện hưởng của chức danh kiêm nhiệm…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định, các nghị quyết được thông qua đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm kịp thời cụ thể hóa các quy định mới của Trung ương, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện cơ chế, chính sách và bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, việc điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026 được xác định là cơ sở quan trọng để tỉnh kịp thời cập nhật các mục tiêu, yêu cầu mới của Trung ương, Chính phủ, nhất là mục tiêu phấn đấu tăng trưởng cao; tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030.

Các Nghị quyết về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố và mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường được ban hành sẽ tạo cơ sở thực hiện thống nhất các chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cấp, ngành, địa phương bắt tay ngay vào tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân./.

Chi tiết chế độ tiền lương, phụ cấp khi làm nhiệm vụ khẩn cấp Người hưởng lương từ ngân sách hưởng 0,4 lần mức lương cơ sở tính theo ngày khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp có yếu tố đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe.