Lâm Đồng và tỉnh Mondulkiri của Campuchia tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới​

Ngày 9/9, tại phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng (Việt Nam), Đoàn đại biểu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và Đoàn đại biểu Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia tổ chức Hội đàm.

Đại tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và Trung tướng San Kim Oeun, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri đồng chủ trì hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá, trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới hai bên thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tuần tra, kiểm soát, trao đổi thông tin, ngăn chặn hoạt động vượt biên, xâm nhập và các hành vi vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì phối hợp kiểm tra, phát quang, bảo vệ hệ thống cột mốc, cọc dấu, tâm cồn bãi; kịp thời trao đổi, thống nhất phương án xử lý các vụ việc phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Bên cạnh hoạt động thăm hỏi, giao lưu, chúc mừng nhân các dịp lễ, Tết và các ngày lễ truyền thống của hai nước, hai bên thống nhất đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới, nâng cao ý thức chấp hành các hiệp định, hiệp ước, nghị định thư về biên giới; vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đảm bảo vấn đề quốc phòng - an ninh cho hai bên.

Hai lực lượng cũng duy trì hiệu quả việc trao đổi thông tin về tình hình địa bàn, hoạt động của các loại tội phạm và những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Các đơn vị duy trì đường dây nóng, sẵn sàng phối hợp xử lý nhanh chóng, kịp thời những vụ việc phát sinh trên tinh thần tôn trọng pháp luật, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Tại buổi hội đàm, hai bên cũng thẳng thắn trao đổi những khó khăn do địa hình rừng núi hiểm trở, dân cư phân tán, thời tiết khắc nghiệt; công tác phân giới, cắm mốc còn một số nội dung chưa hoàn thành theo kế hoạch.

Trong năm 2027, hai bên thống nhất tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước ký ngày 13/11/2025 tại tỉnh Tây Ninh; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình biên giới, hoạt động của các loại tội phạm và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực có ý định chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Hai bên thống nhất duy trì lực lượng tuần tra bảo vệ biên giới, cột mốc, cọc dấu và các khu vực đã hoàn thành phân giới, cắm mốc; tăng cường tuần tra song phương, kịp thời thông báo và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh; phối hợp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ nhân đạo; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước qua lại biên giới hợp pháp để thăm thân, lao động, khám chữa bệnh và trao đổi hàng hóa thiết yếu.

Đồng thời, hai bên thống nhất phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho các đoàn khảo sát, nghiên cứu phục vụ công tác phân giới, cắm mốc; trao đổi thông tin về các công trình xây dựng tại khu vực biên giới và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và pháp luật của mỗi nước.

Đáng chú ý, hai bên thống nhất chỉ đạo Đồn Biên phòng Đăk Lao, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và Đại đội 1, Tiểu đoàn 115, Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri tổ chức kết nghĩa; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên.

Tỉnh Lâm Đồng có hơn 141 km đường biên giới trên đất liền tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri thuộc Vương quốc Campuchia, trải qua khu vực gồm 5 xã biên giới của tỉnh Lâm Đồng.

Hai địa phương thường xuyên thắt chặt tình hữu nghị, đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới, góp phần xây dựng, phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước./.

Tiềm năng hợp tác lớn giữa 7 tỉnh Tây Bắc Campuchia với các địa phương Việt Nam Bảy tỉnh Tây Bắc Campuchia có nhiều tiềm năng hợp tác với các địa phương Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, thương mại, du lịch, giáo dục và khoa học-công nghệ.

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