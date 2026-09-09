Khởi động giải thưởng Thanh niên sống đẹp, vinh danh người trẻ vì cộng đồng

Hôm nay, 9/9, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã chính thức khởi động Hành trình và Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026. Ban tổ chức sẽ lựa chọn và tuyên dương 20 gương mặt thanh niên tiêu biểu có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội.

Đối tượng xét chọn là hội viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước từ 16 đến không quá 30 tuổi; cán bộ Hội chuyên trách và không chuyên trách từ 23 đến 35 tuổi (trường hợp đặc biệt không quá 40 tuổi). Các cá nhân từng nhận giải những năm trước vẫn có thể tiếp tục được xét trao giải nếu hồ sơ đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

Mỗi cá nhân đạt giải sẽ nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Những hồ sơ tốt nhưng chưa lọt vào tốp 20 vẫn được các đơn vị giới thiệu chủ động khen thưởng, ghi nhận phù hợp ở cấp địa phương.

Hồ sơ xét giải thưởng đề nghị gửi bản mềm về Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua email twhoilhtnvn@gmail.com trước ngày 30/9/2026, địa chỉ: 62 Bà Triệu, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Hành trình "Thanh niên sống đẹp" 2026 sẽ được triển khai từ tháng 9 đến tháng 10/2026 theo 6 chủ đề: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình nguyện an sinh xã hội; chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự; lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; giảng dạy và văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao.

Chương trình gala "Thanh niên sống đẹp" 2026 dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2026 tại Hà Nội.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII và Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, giải thưởng "Thanh niên sống đẹp ra đời năm 2017 nhằm hưởng ứng phong trào tuyên dương gương "Người tốt, việc tốt" và cụ thể hóa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trải qua 9 năm triển khai, giải thưởng đã tuyên dương 212 thanh niên tiêu biểu nhất trên khắp cả nước, qua đó lan tỏa tinh thần sống đẹp, cống hiến vì cộng đồng trong thanh niên./.

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