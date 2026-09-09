Vĩnh Long: Người đứng đầu đối thoại với người dân, giải quyết vụ việc từ cơ sở

Ngày 9/9, Đoàn công tác Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Lò Việt Phương làm Trưởng đoàn làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về khảo sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2026 trên địa bàn.

Ông Lò Việt Phương ghi nhận, đánh giá cao tỉnh Vĩnh Long đã quan tâm, thường xuyên chỉ đạo và thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật, nhất là trong bối cảnh hợp nhất, thay đổi địa giới hành chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

Đáng chú ý, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp tiếp người dân, đối thoại và tham gia giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở. Đây là cách làm thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu, cần được tổng hợp, đánh giá để nghiên cứu nhân rộng.

Tỉnh tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp. Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, cần chú trọng ổn định nhân sự, nâng cao chất lượng chuyên môn, bởi đây là công việc đặc thù, đòi hỏi kinh nghiệm, am hiểu pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống.

Do đó, tỉnh cần hạn chế tình trạng cán bộ vừa tích lũy kinh nghiệm đã được điều chuyển có thể ảnh hưởng đến tính liên tục trong giải quyết vụ việc. Việc giải quyết không thấu đáo kiến nghị ngay từ đầu cũng có thể khiến vụ việc kéo dài, từ kiến nghị, phản ánh phát triển thành khiếu nại, thậm chí tố cáo.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lò Việt Phương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Qua khảo sát, Đoàn công tác ghi nhận các kiến nghị của tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và là trách nhiệm của chính quyền trước nhân dân.

Sau khi sắp xếp, hợp nhất tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ, tăng cường đối thoại trực tiếp, lắng nghe và chỉ đạo giải quyết các vụ việc bức xúc ngay từ cơ sở.

Tuy nhiên, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn phát sinh một số khó khăn về thông tin, phối hợp liên thông, thời hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết, nhất là đối với những vụ việc có tính lịch sử. Các vấn đề liên quan đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng phát sinh nhiều, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Theo Phó Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long Lê Thị Thu Hải, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, nhất là bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án khu dân cư, giao thông, thủy lợi.

Nội dung tố cáo chủ yếu liên quan thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; sai phạm trong quản lý tài chính và vi phạm đạo đức, lối sống. Các vụ việc không phát sinh thành điểm nóng.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6/2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp và thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh Long đã tiếp công dân 7.574 lượt, với 7.539 người, tương ứng 6.328 vụ việc.

Trong đó có 27 đoàn đông với 256 người, liên quan 25 vụ. Nội dung tiếp công dân gồm 59 vụ khiếu nại, 12 vụ tố cáo và 6.257 vụ kiến nghị, phản ánh. Các cơ quan hành chính đã thực hiện 5.219 ngày tiếp công dân định kỳ, với 1.473 lượt, 1.239 người, tương ứng 1.046 vụ việc; trong đó có 19 đoàn đông người, với 322 người, liên quan 19 vụ.

Các cơ quan chức năng tiếp nhận 983 đơn; qua phân loại có 562 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó 150 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, gồm 123 đơn khiếu nại và 27 đơn tố cáo. Đến nay, các cơ quan chức năng đã giải quyết 104 vụ khiếu nại, đạt 84,55%; 25 vụ tố cáo, đạt 92,59%.

Trong quá trình giải quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp và lãnh đạo các ngành tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân, công khai chứng cứ, kết quả xác minh theo quy định pháp luật.

Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác này.

Tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo, nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo./.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đối thoại với các tổ chức kinh tế tập thể, gỡ khó khăn Qua đối thoại, tỉnh Vĩnh Long có thêm cơ sở để rà soát, hoàn thiện chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông thôn.