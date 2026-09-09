Tây Ninh: Dồn sức hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.100 căn Nhà Đại đoàn kết

Nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai Chương trình “Nhà Đại đoàn kết” năm 2026. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu hoàn thành xây mới và sửa chữa 1.104 căn nhà cho các hộ có nhu cầu cấp thiết về nhà ở trước ngày 31/12/2026.

Theo thống kê, toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 10.238 hộ nghèo và hộ cận nghèo. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định 1.104 hộ có nhu cầu về nhà ở trong năm 2026, gồm 216 hộ nghèo và 888 hộ cận nghèo. Trong số này, 787 hộ cần xây mới nhà ở và 317 hộ cần sửa chữa.

Về mức hỗ trợ, tỉnh áp dụng 90 triệu đồng/căn đối với nhà xây mới và tối đa 40 triệu đồng/căn đối với nhà sửa chữa. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình cho 1.104 hộ trên 83 tỷ đồng.

Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 100% số nhà xây mới, sửa chữa cho các hộ đủ điều kiện. Theo kế hoạch, việc sửa chữa nhà ở hoàn thành chậm nhất trong tháng 11/2026, xây mới hoàn thành trong tháng 12/2026.

Các công trình phải được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, bảo đảm chất lượng và tiêu chuẩn theo quy định. Chính quyền các cấp chịu trách nhiệm quản lý, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không bỏ sót các trường hợp đủ điều kiện.

Trong số 1.104 hộ có nhu cầu, tỉnh Tây Ninh đã xác định 924 hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện pháp lý để triển khai hỗ trợ, với tổng kinh phí trên 69 tỷ đồng. Trong đó, 606 hộ đã có đất ở hoặc đất nông nghiệp phù hợp quy hoạch đất ở; 318 hộ đã có phương án bố trí đất, gồm 89 hộ được bố trí tại khu dân cư tập trung và 60 hộ được bố trí từ quỹ đất công do địa phương quản lý.

Còn 180 hộ chưa đủ điều kiện về đất đai (gồm 140 hộ có nhu cầu xây mới và 40 hộ sửa chữa, với tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng), địa phương chủ động đưa ra phương án tháo gỡ dứt điểm.

Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã rà soát, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đất đai cho từng trường hợp

Nhằm bảo đảm tính bền vững, việc hỗ trợ nhà ở được gắn chặt với quy hoạch hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, điện, nước và các tiêu chí nông thôn mới. Đối với các trường hợp xây dựng trên quỹ đất do Nhà nước bố trí (đất công hoặc khu dân cư tập trung), hộ dân được sử dụng trong thời gian còn nhu cầu và có trách nhiệm bàn giao lại cho Nhà nước khi không còn nhu cầu để tiếp tục bố trí cho đối tượng đủ điều kiện khác.

Để bảo đảm nguồn kinh phí trên 83 tỷ đồng, Tây Ninh đẩy mạnh phương châm kết hợp hài hòa nguồn lực Nhà nước và xã hội hóa. Nguồn vốn được tích hợp từ Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh, cấp xã, vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; cùng sự tham gia đóng góp ngày công lao động của cộng đồng, lực lượng dân quân tự vệ và bản thân hộ gia đình.

Tỉnh cũng phát động Chương trình xây, sửa “Nhà Đại đoàn kết” trên phạm vi toàn tỉnh với thông điệp “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.” Đợt phát động kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang tự nguyện ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương.

Trước đó, phong trào chăm lo nhà ở tại địa phương đã ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Theo thống kê của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, trong 6 tháng năm 2026, toàn tỉnh đã vận động được trên 15 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa hàng trăm căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, mái ấm công đoàn, nhà Khăn quàng đỏ….

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đề nghị: Hệ thống Mặt trận các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đối thoại, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, tiếp tục vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ các công trình, dự án trọng điểm; phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong huy động nguồn lực xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh./.

Cần Thơ bàn giao 30 nhà đại đoàn kết cho người nghèo khu vực biên giới biển Ban tổ chức trao quyết định bàn giao 30 căn nhà "Đại đoàn kết" với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng; trong đó, 20 căn được trao cho các hộ dân tại xã Lai Hòa và 10 căn tại xã Vĩnh Hải.

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