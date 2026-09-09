Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú

Ngày 9/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân các xã, phường, các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc tăng cường quản lý công tác bán trú tại các cơ sở giáo dục năm học 2026-2027.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú, từ điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, bếp ăn, nơi tổ chức ăn; quy trình chế biến, vận chuyển, giao nhận; số lượng học sinh ăn bán trú và khung thời gian tổ chức ăn, nghỉ phù hợp với từng cấp học.

Đối với cơ sở sử dụng đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm từ bên ngoài, cần rà soát năng lực cung ứng thực tế, số lượng trường, điểm giao, khoảng cách vận chuyển, nhân lực, phương tiện và khả năng cung cấp đúng thời gian; yêu cầu đơn vị cung cấp có phương án dự phòng khi xảy ra sự cố về cơ sở chế biến, thiết bị, điện, phương tiện vận chuyển hoặc nhân lực.

Việc tổ chức bán trú phải phù hợp điều kiện thực tế, trên cơ sở tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh; không tổ chức khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nhân lực, an toàn thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm, quản lý học sinh và phương án xử lý sự cố.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú tại đơn vị; bố trí người có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra tại thời điểm giao nhận; thực hiện đầy đủ việc kiểm tra nguồn gốc, số lượng, định lượng, chất lượng cảm quan, điều kiện vận chuyển, bảo quản, hạn sử dụng; đối chiếu thực phẩm, suất ăn thực tế với thực đơn và các nội dung đã thống nhất; thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và các quy định về an toàn thực phẩm.

Các cơ sở giáo dục không tiếp nhận, sử dụng thực phẩm, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu bất thường hoặc không bảo đảm điều kiện vận chuyển, bảo quản; không vì yêu cầu tiến độ bữa ăn mà bỏ qua các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Thực đơn phải bảo đảm đủ lượng, cân đối dinh dưỡng, phù hợp nhóm tuổi, cấp học; tăng tính đa dạng, phù hợp theo mùa và điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục.

Các đơn vị khai thác và sử dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm của thành phố (HanoiCheck) trong công tác quản lý bữa ăn bán trú, công khai thông tin và truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo hướng dẫn.

Cơ sở giáo dục thường xuyên đánh giá việc thực hiện của đơn vị cung cấp trên cơ sở hợp đồng, hồ sơ đã cam kết và kết quả cung cấp thực tế, nhất là về chất lượng, định lượng, thực đơn, thời gian giao nhận, an toàn thực phẩm và điều kiện phục vụ.

Đối với tồn tại có thể khắc phục, yêu cầu đơn vị cung cấp khắc phục ngay, không để lặp lại. Trường hợp không thực hiện đúng cam kết, vi phạm hợp đồng hoặc không bảo đảm năng lực cung cấp ổn định, an toàn, cơ sở giáo dục và cơ quan có thẩm quyền căn cứ hợp đồng, tính chất, mức độ và quy định hiện hành để xem xét tạm dừng, thay thế hoặc chấm dứt hợp đồng theo đúng thẩm quyền, trình tự; đồng thời chủ động phương án thay thế để không làm ảnh hưởng quyền lợi của học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện công khai thực đơn, mức tiền ăn, định lượng, đơn vị cung cấp và các thông tin liên quan đến tổ chức bữa ăn bán trú; tạo điều kiện để đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của nhà trường.

Các trường thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi kịp thời các ý kiến của cha mẹ học sinh; khi có vấn đề phát sinh phải chủ động cung cấp thông tin khách quan, phối hợp xử lý ngay tại cơ sở, hạn chế để thông tin không đầy đủ gây tâm lý lo lắng trong cha mẹ học sinh.

Khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện thực phẩm, suất ăn có dấu hiệu không bảo đảm an toàn, phải dừng sử dụng đối với thực phẩm, suất ăn có nguy cơ; bảo quản mẫu, hồ sơ, thông tin liên quan; báo cáo ngay cơ quan có thẩm quyền và phối hợp truy xuất nguồn gốc, xử lý theo quy định.

Trước đó, nhiều phụ huynh phản ánh tình trạng bữa ăn bán trú của học sinh bị đơn vị cung cấp suất ăn giao muộn so với thời gian hợp đồng, có trường hợp đến 13 giờ mới giao cơm bữa trưa. Bên cạnh đó là tình trạng bữa ăn chưa đảm bảo định lượng theo yêu cầu./.

Hà Nội kiểm soát chặt chẽ, minh bạch bữa ăn bán trú trước thềm năm học mới Những giải pháp đồng bộ trong quản lý bữa ăn bán trú không chỉ góp phần bảo đảm sức khỏe học sinh mà còn củng cố niềm tin của phụ huynh, tạo nền tảng để trường học tổ chức tốt hoạt động bán trú.