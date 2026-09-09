An Giang: Khẩn trương xác minh tin báo về bé gái mất tích

Liên quan vụ bé gái 11 tháng tuổi mất tích sau khi có hai người lạ tiếp cận tại sạp quần áo từ thiện ở ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang, chiều 9/9, ông Bùi Thái Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Xương, cho biết địa phương vừa tiếp nhận tin báo của người dân về việc cháu bé có thể đang ở phường Châu Đốc, cách nơi mất tích khoảng 30km.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Xương đã cử lực lượng khẩn trương đến phường Châu Đốc để xác minh nguồn tin.

Trước đó, ngày 7/9, Công an xã Vĩnh Xương tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Mỹ Hảo (sinh năm 1995, trú ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp), về việc con gái là Nguyễn Thị Minh Thư, 11 tháng tuổi, bị 2 đối tượng lạ mặt bắt đi tại ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Xương tổ chức lực lượng đến hiện trường xác minh, đồng thời làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7/9, bà Nguyễn Thị Mỹ Hảo đẩy xe, đưa con gái Nguyễn Thị Minh Thư đi bán vé số ven Quốc lộ 80B. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương, bà Hảo gặp một sạp quần áo cũ từ thiện nên đặt cháu Thư dưới nền gần đó rồi vào lựa quần áo.

Một lúc sau, một người đàn ông và một phụ nữ đi xe gắn máy đến sạp, bắt chuyện với bà Hảo và xin nhận cháu Thư làm con nuôi nhưng bà không đồng ý.

Sau đó, bà Hảo thấy ông Đoàn Văn Lợi (sinh năm 1969), chủ sạp quần áo từ thiện trở về thì đẩy xe đi và để cháu Thư lại, nói sẽ quay lại đón con. Ông Lợi sau đó rời đi để giải quyết công việc.

Theo lời khai của bà Trần Thị Thi (sinh năm 1963), lúc đó bà đứng cách sạp khoảng 50m và nhìn thấy người phụ nữ đi cùng người đàn ông ẵm cháu bé rồi lên xe máy, di chuyển từ hướng Vĩnh Xương về Tân Châu, An Giang.

Sau đó, bà Hảo quay lại đón con nhưng không thấy cháu Thư nên trình báo cơ quan công an.

Qua xác minh ban đầu, Công an xã Vĩnh Xương nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự. Công an xã đã báo cáo lãnh đạo xã, Công an tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Vĩnh Xương đã triển khai lực lượng xác minh, làm việc với những người liên quan, trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc và dọc các tuyến đường nghi vấn người đưa cháu bé di chuyển.

Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính người đưa cháu Nguyễn Thị Minh Thư đi.

Hiện Công an xã Vĩnh Xương, An Giang đã phát thông báo truy tìm người mất tích, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc./.

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