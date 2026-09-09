Tăng chuyến xe buýt phục vụ sinh viên tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Trước tình trạng quá tải vào khung giờ cao điểm khiến sinh viên xếp hàng dài chờ xe buýt, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường phương tiện từ ngày 10/9 để phục vụ sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong đầu năm học mới.

Theo ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, những ngày gần đây, nhu cầu đi lại của sinh viên tăng cao.

Trung tâm đã chủ động nắm tình hình và làm việc với các đơn vị vận tải để thống nhất phương án tăng cường xe buýt phục vụ tại Khu A, Khu B - Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10/9.

Cụ thể, Trung tâm điều động tăng cường phương tiện đang hoạt động trên tuyến xe buýt số 8 qua Bến xe buýt Khu B - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời vận chuyển sinh viên tại Ký túc xá Khu B đến trường hoặc các khu chức năng vào thời gian cao điểm.

Trung tâm cũng điều chỉnh biểu đồ chạy xe trên tuyến xe buýt số 170 theo hướng tăng tần suất hoạt động trong thời gian cao điểm sáng; đồng thời bố trí phương tiện dự phòng, sẵn sàng điều động bổ sung khi lượng hành khách tăng đột biến, nhằm hạn chế tình trạng chờ lâu hoặc đông khách cục bộ.

Những ngày gần đây, các trạm xe buýt khu vực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên quá tải vào các khung giờ cao điểm, nhất là trạm xe buýt Ký túc xá Khu B và trục đường dẫn vào các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia.

Từ ngày 1/7/2026, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chính sách miễn phí vé cho người dân sử dụng xe buýt trên địa bàn. Do đó, lượng sinh viên lựa chọn đi xe buýt cũng tăng cao, gây thêm áp lực lên các tuyến xe buýt vào khung giờ cao điểm sáng, khi sinh viên di chuyển đến các địa điểm học tập.

Ngoài nguyên nhân trên, từ tháng 9/2025, tuyến buýt số 33 điều chỉnh lộ trình, ngừng đón khách trước Ký túc xá Khu B, cũng dẫn đến tình trạng ùn ứ vào các khung giờ cao điểm. Dù ngành chức năng đã bổ sung thêm tuyến cho khu vực này, tình trạng quá tải vẫn xảy ra vào một số thời điểm.

Trong năm 2026, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đã đưa vào hoạt động tuyến xe buýt số 170, kết nối trực tiếp nhu cầu di chuyển của sinh viên giữa các trường học và khu chức năng thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với năm học 2026-2027, trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị trực tiếp khai thác tăng cường phương tiện, đồng thời linh hoạt điều chỉnh biểu đồ chạy xe, thời gian xuất bến và khoảng cách giữa các chuyến. Việc điều chỉnh được tập trung tối đa vào các khung giờ cao điểm sinh viên đến trường và trở về ký túc xá.

Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàn cho biết, trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi sát tình hình hành khách và hoạt động của từng tuyến để kịp thời điều chỉnh phương án phục vụ theo nhu cầu thực tế, bảo đảm việc đi lại của sinh viên thuận tiện, an toàn và thông suốt./.

Hà Nội: Hơn 634.000 lượt khách đi lại bằng xe buýt miễn phí dịp nghỉ lễ 2/9 Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã chủ động trong công tác tổ chức, điều hành và hoàn thành tốt kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

​