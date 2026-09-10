Dự án cao tốc Dầu Giây-Tân Phú chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây-Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây-Tân Phú (giai đoạn 1) đã được khởi công xây dựng ngày 19/8/2025 và dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2026, đưa vào khai thác vận hành từ năm 2027.

Báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, tính tới thời điểm hiện tại, địa phương đã bàn giao mặt bằng cho dự án được 359,3/394,8ha (đạt 91%) theo diện tích, đủ điều kiện và công địa để triển khai thi công đồng loạt các mũi.

Sản lượng dự án đến nay khoảng 202/6.259 tỷ đồng (đạt 3,2%), chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu; khối lượng công việc còn lại của dự án rất lớn, đòi hỏi các bên liên quan cần nỗ lực cao nhất để hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Để đảm bảo tiến độ triển khai Dự án, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị doanh nghiệp dự án chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của thành phố Đồng Nai đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng để sớm bàn giao mặt bằng đối với phần diện tích còn lại cho dự án trước ngày 20/9/2026.

Về vật liệu xây dựng, doanh nghiệp dự án chủ động làm việc với địa phương để đẩy nhanh công tác chấp thuận cấp phép mỏ vật liệu đảm bảo nguồn cung ứng vật liệu cho dự án về trữ lượng, chất lượng, làm cơ sở triển khai thi công đảm bảo tiến độ dự án theo yêu cầu.

Nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án khẩn trương chỉ đạo tư vấn giám sát, đơn vị thi công lập lại tiến độ chi tiết điều chỉnh đối với các hạng mục công trình, gói thầu theo phạm vi tiếp nhận bàn giao mặt bằng của địa phương, chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra và chấp thuận theo quy định gửi về Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 15/9/2026 để đôn đốc, theo dõi; đồng thời huy động bổ sung vốn chủ sở hữu, vốn vay theo tiến độ nêu trên để triển khai thực hiện dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Cơ quan này cũng cần chỉ đạo các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát bám sát kế hoạch được duyệt; tận dụng thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt các hạng mục quyết định đến tiến độ của dự án (xử lý đất yếu phân đoạn Km40+00-Km53+00, cầu La Ngà).

Doanh nghiệp dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công tăng cường công tác quản lý chất lượng, giám sát chặt chẽ chất lượng thi công các hạng mục tuân thủ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, hồ sơ thiết kế của dự án; có biện pháp thi công phù hợp đảm bảo an toàn, ổn định các công trình.

Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc tăng cường cán bộ thường trực ở hiện trường để phối hợp với doanh nghiệp dự án, chính quyền địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Hợp đồng của nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án; thường xuyên đôn đốc tình hình triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, giải quyết./.

Nhà đầu tư chậm trễ thi công cao tốc Dầu Giây-Tân Phú mặc dù đã có mặt bằng Dự án cao tốc Dầu Giây-Tân Phú có tiến độ triển khai thi công đối với phạm vi các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng đang còn chậm, nguy cơ không hoàn thành theo quy định của hợp đồng.