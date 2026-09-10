Xã hội
Giáo dục Y tế Pháp luật Giao thông Người Việt bốn phương

Hà Nội: Những yêu cầu bắt buộc để đảm bảo bữa ăn bán trú an toàn

Hà Nội quy định bữa ăn bán trú phải bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, công khai và truy xuất nguồn gốc; kiểm soát chặt từ nhà cung cấp đến khi chia suất ăn.

Theo dõi VietnamPlus

Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội quy định bữa ăn bán trú phải bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, công khai và truy xuất nguồn gốc.

Các trường có thể nấu ăn tại chỗ hoặc sử dụng suất ăn sẵn. Nhà cung cấp phải đủ điều kiện pháp lý, cơ sở vật chất, nhân lực và năng lực cung ứng.

Ủy ban nhân dân xã, phường đánh giá, kiểm tra và công khai kết quả lựa chọn. Nhà trường phải giám sát từ tiếp nhận, bảo quản, chế biến đến chia suất, thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu; phụ huynh được tham gia giám sát./.

(Vietnam+)
#An toàn thực phẩm #Bữa ăn bán trú #Hà Nội #Truy xuất nguồn gốc #Giám sát nhà trường TP. Hà Nội