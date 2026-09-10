Hà Nội: Những yêu cầu bắt buộc để đảm bảo bữa ăn bán trú an toàn

Hà Nội quy định bữa ăn bán trú phải bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, công khai và truy xuất nguồn gốc; kiểm soát chặt từ nhà cung cấp đến khi chia suất ăn.

Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội quy định bữa ăn bán trú phải bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, công khai và truy xuất nguồn gốc.

Các trường có thể nấu ăn tại chỗ hoặc sử dụng suất ăn sẵn. Nhà cung cấp phải đủ điều kiện pháp lý, cơ sở vật chất, nhân lực và năng lực cung ứng.

Ủy ban nhân dân xã, phường đánh giá, kiểm tra và công khai kết quả lựa chọn. Nhà trường phải giám sát từ tiếp nhận, bảo quản, chế biến đến chia suất, thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu; phụ huynh được tham gia giám sát./.

Vì sao suất ăn bán trú Trường Tiểu học Đức Giang liên tục giao muộn? Hai ngày đầu năm học, học sinh Trường Tiểu học Đức Giang liên tiếp phải chờ suất ăn bán trú giao muộn, thực đơn thực tế cũng khác thông báo. Chính quyền đang tìm phương án xử lý.