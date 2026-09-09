Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc di chuyển 2 di tích lịch sử-văn hóa

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 35/2026/QH16 về việc di chuyển 2 di tích lịch sử-văn hóa trong phạm vi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 256/2025/QH15 của Quốc hội.

Nghị quyết cho phép áp dụng cơ chế, chính sách quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 256/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đối với việc di chuyển 2 di tích lịch sử-văn hóa gồm: Đình Đông Côi, phường Thuận Thành và Đình Tam Sơn, xã Lương Tài, thành phố Bắc Ninh trong phạm vi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2026./.

Đề xuất di dời 2 di tích lịch sử văn hóa ở tỉnh Bắc Ninh Lãnh đạo Chính phủ đã thống nhất về chủ trương di dời 2 di tích này phải thực hiện theo quy định của pháp luật và do Quốc hội quyết định, cần phải thực hiện thủ tục báo cáo Quốc hội theo quy định.