Huế: Khoảng 21% học sinh chưa có sách giáo khoa sau khai giảng

Chiều 9/9, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức họp báo thường kỳ tháng 8/2026.

Tại họp báo, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế thông tin về tình trạng thiếu sách giáo khoa khi năm học mới đã bắt đầu. Ông Phạm Bá Thành, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, sau khi thành phố triển khai chính sách cấp phát miễn phí (cho mượn) sách giáo khoa cho học sinh, Sở đã phối hợp với Sở Tài chính rà soát nhu cầu để chuẩn bị đấu thầu.

Qua rà soát dịp hè, tổng giá trị gói thầu dự kiến khoảng 28,2 tỷ đồng nhưng không có nhà thầu đăng ký tham gia. Ngày 25/8, đơn vị tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế trước năm học mới, xác định tổng giá trị sách giáo khoa cần mượn còn khoảng 12,3 tỷ đồng. Sở đã điều chỉnh gói thầu và thực hiện đấu thầu theo quy định, dự kiến ngày 19/9 mở thầu.

Theo ông Phạm Bá Thành, đến nay còn khoảng 21% học sinh toàn thành phố chưa có sách giáo khoa bản in, tình trạng thiếu sách diễn ra ở nhiều cấp học, lớp học, trong đó lớp 12 thiếu nhiều nhất.

Sở Giáo dục và Đào tạo đang liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để bảo đảm nguồn sách cung ứng sau khi lựa chọn được nhà thầu.

Trong thời gian chờ sách, ngành giáo dục yêu cầu các trường tổ chức dạy và học bình thường, hướng dẫn học sinh, phụ huynh khai thác kho học liệu số do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp miễn phí. Riêng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đã được chỉ đạo cung cấp đủ sách, bảo đảm học sinh có sách trước ngày khai giảng.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Huế, trong sáng cùng ngày, nhiều phụ huynh tại thành phố Huế vẫn đang gặp khó khăn khi tìm mua sách giáo khoa một số môn học như Giáo dục thể chất, Lịch sử-Địa lý, Hoạt động trải nghiệm, Tin học...

Một phụ huynh có con học lớp 5 tại Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Thuận Hóa) cho biết, chị đã đăng ký mượn sách cho con từ kỳ nghỉ hè nhưng đến nay, khi năm học mới đã bắt đầu, học sinh vẫn chưa được nhận sách. Để bảo đảm việc học, gia đình phải tự tìm mua trước sách các môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh, đồng thời tiếp tục chờ nhà trường cấp sách.

Các phụ huynh cho rằng chủ trương cấp phát miễn phí (cho mượn) sách giáo khoa là chính sách thiết thực, giúp giảm chi phí học tập cho gia đình. Tuy nhiên, việc triển khai ngay từ năm học 2026-2027 trong khi nguồn sách chưa được chuẩn bị đầy đủ khiến phụ huynh gặp khó khăn, nhất là trong những tuần đầu năm học.

Cũng tại họp báo, liên quan đến việc thực hiện Quyết định 84/2026/QĐ-UBND quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, Sở đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng danh mục và mức thu theo quy định; khi thu tiền phải có biên lai, tránh tình trạng lạm thu.

Đối với các khoản có nguy cơ gây lãng phí, nhất là việc thay mới đồng phục tại những trường sáp nhập, thay đổi quy mô, Sở yêu cầu các trường tiếp tục sử dụng đồng phục hiện có, chưa thay đồng phục mới cho đến khi có sự thống nhất với chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh; dự kiến áp dụng từ năm học 2027-2028. Các khoản mua sắm ghế chào cờ, vật dụng phục vụ bán trú cũng được hướng dẫn cụ thể, theo nguyên tắc chỉ mua sắm khi thực sự cần thiết.

Về việc triển khai năm học mới tại Trường nội trú liên cấp xã A Lưới 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã chỉ đạo địa phương và các đơn vị liên quan bố trí phương tiện miễn phí đưa đón học sinh ở xa đến trường hằng ngày; giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm đón và bàn giao học sinh cho phụ huynh.

Địa phương đang hợp đồng với một nhà hàng trên địa bàn để cung cấp suất ăn cho học sinh. Công trình khu nội trú dự kiến hoàn thành vào ngày 15/10. Đến nay, hoạt động dạy và học tại trường cơ bản được triển khai ổn định./.

Bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027 Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cơ sở giáo dục chủ động thông tin đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về phương án chuẩn bị, cung ứng sách giáo khoa, để cha mẹ học sinh yên tâm.

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