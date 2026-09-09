Tử hình kẻ bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ ở Quảng Trị

Ngày 9/9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, trú tại thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị) về các tội “Giết người,” “Cướp tài sản” và “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.”

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Ngọc Đạo kết hôn với Phan Thị Diễm Hương năm 2020, có hai con và cùng gia đình sinh sống tại thành phố Đà Nẵng. Đạo làm hướng dẫn viên du lịch, vợ làm nghề tự do.

Do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, Đạo cho rằng vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên nhiều lần đề nghị bố mẹ vợ can thiệp.

Tuy nhiên, giữa Đạo và gia đình vợ tiếp tục phát sinh mâu thuẫn, khiến bị cáo ngày càng bức xúc. Từ đó, Đạo nảy sinh ý định sát hại bố mẹ vợ rồi tự sát.

Sáng 26/3/2026, Đạo quyết định thực hiện ý định bằng khẩu súng tự chế do mình lắp ráp từ các linh kiện đặt mua từ năm 2024.

Đạo mang theo súng, đạn và dao rồi gọi taxi do anh Biện Thái Sơn (sinh năm 1986, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) điều khiển để đi từ Đà Nẵng đến nhà bố mẹ vợ tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi xe di chuyển đến khu vực rừng keo tràm thuộc thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, Đạo yêu cầu anh Sơn dừng xe. Sau đó, Đạo dùng súng uy hiếp nhằm chiếm đoạt chiếc taxi.

Khi anh Sơn quay người bỏ chạy, Đạo nổ súng trúng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đạo kéo thi thể anh Sơn vào giấu trong khu vực rừng tràm gần đó rồi điều khiển chính chiếc taxi tiếp tục đến nhà bố mẹ vợ.

Khoảng 22 giờ, Đạo đến nhà ông Phan Văn Huyên (sinh năm 1960) và bà Đinh Thị Thanh Toán (sinh năm 1962), cùng trú tại thôn Tân Bình, xã Kim Điền. Đạo đột nhập vào nhà và dùng súng bắn ông Huyên khiến ông bị thương nặng.

Tiếp đó, Đạo truy đuổi và nổ súng nhiều lần về phía bà Toán. Bà Toán bỏ chạy nhưng bị Đạo bắn trúng, tử vong. Sau khi gây án, Đạo quay lại nhà tìm vợ nhưng không thấy. Đạo điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Đi được khoảng 1km, Đạo sử dụng điện thoại phát trực tiếp trên Facebook, kể về hoàn cảnh gia đình và nguyên nhân dẫn đến việc mình gây án. Sau đó, Đạo có ý định tự sát nhưng khẩu súng đã hết đạn nên không thực hiện được.

Đạo tiếp tục dùng con dao Thái Lan mang theo đưa lên cổ với ý định tự tử. Tuy nhiên, được lực lượng Công an và gia đình vận động, thuyết phục, Đạo đã giao nộp súng, dao, điện thoại và đến cơ quan Công an làm việc, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hậu quả vụ án khiến anh Biện Thái Sơn (tài xế taxi), và bà Đinh Thị Thanh Toán (mẹ vợ của Đạo) tử vong; ông Phan Văn Huyên (bố vợ Đạo) bị thương tích nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị nhận định hành vi của Nguyễn Ngọc Đạo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của nhiều người, gây hậu quả đặc biệt lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự xã hội.

Bị cáo đã chuẩn bị công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội; quá trình gây án thể hiện sự quyết liệt, cố ý tước đoạt tính mạng của các nạn nhân, thể hiện tính chất đặc biệt nguy hiểm.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị quyết định tuyên phạt Nguyễn Ngọc Đạo mức án tử hình về tội “Giết người”; 12 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 1 năm tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.”

Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành hình phạt tử hình./.

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