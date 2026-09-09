Chủ động tìm kiếm, kiểm chứng thông tin liên quan đến liệt sỹ

Ngày 9/9, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 quốc gia dẫn đầu Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia) kiểm tra việc thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" tại tỉnh Đồng Tháp.

Thượng tướng Lê Quang Minh đề nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp cần rà soát kỹ từng chỉ tiêu được giao, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện, xác định những nội dung còn chậm, còn khó khăn, từ đó xây dựng giải pháp phù hợp, có tính khả thi và đột phá; xác định rõ tiến độ, lộ trình thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo.

Trong quá trình triển khai, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, huy động sự tham gia, phối hợp, hỗ trợ của nhân dân đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Quang cảnh buổi kiểm tra. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Tỉnh cần đặc biệt quan tâm việc thu thập, lấy mẫu sinh phẩm và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự khẩn trương, quyết liệt nhưng phải bảo đảm tuyệt đối tính chính xác, tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định chuyên môn. Tinh thần là làm nhanh nhưng phải làm chắc, làm đúng quy trình, bảo đảm chính xác và hiệu quả.

Đồng Tháp cần chuyển mạnh từ phương thức tiếp nhận thông tin thụ động sang chủ động tìm kiếm, thu thập, xác minh, đối chiếu và kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn, nhất là thông tin liên quan đến địa bàn, nhân chứng, lịch sử chiến đấu và nơi an táng liệt sỹ.

Các thông tin thu thập được phải được kiểm chứng, đánh giá độ tin cậy, đối chiếu với thực tế địa bàn, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Hiền, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp thông tin: đến nay, Đội K91 và Đội lấy mẫu đã triển khai nhiệm vụ tại 14 nghĩa trang liệt sỹ, trong đó hoàn thành tại 10 nghĩa trang và đang thực hiện tại 4 nghĩa trang.

Tính đến ngày 8/9, các bên liên quan đã khai quật 6.295/11.810 phần mộ (đạt 53,3% so với chỉ tiêu Chiến dịch), lấy được 4.971/6.119 mẫu hài cốt liệt sỹ và bàn giao 3.216 mẫu sinh phẩm cho Trung tâm Giám định ADN-Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Toàn bộ mẫu hài cốt liệt sỹ được quản lý, bảo quản, hoàn thiện hồ sơ, cập nhật và số hóa dữ liệu theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 quốc gia phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, ngoài mẫu xương, răng phục vụ giám định ADN, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện 68 di vật gắn với các phần mộ liệt sỹ tại các nghĩa trang ở tỉnh, gồm dây thắt lưng, dây chuyền, nhẫn, răng giả, răng bọc kim loại màu vàng, đồng hồ, ví, gương, lược, kẹp tóc, khăn choàng cổ, bút máy, bút bi, kim tây, la bàn, bật lửa, ảnh chân dung, album ảnh, dép rọ, bàn chải đánh răng, băng đạn, đèn pin và một số vật dụng khác.

Sau khi phát hiện, các di vật được kiểm tra, lập biên bản, chụp ảnh, xác định vị trí, mã định danh phần mộ; thu hồi, phân loại, niêm phong, quản lý, bảo quản và cập nhật vào hồ sơ, cơ sở dữ liệu, làm cơ sở phục vụ nghiên cứu, đối chiếu, xác minh và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Tiếp thu chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 370 hài cốt liệt sỹ và lấy mẫu đối với 12.233 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin, nâng cao chất lượng tiếp nhận, kiểm tra, xác minh nguồn tin, khảo sát, kết luận địa bàn, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, bảo đảm tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh, rà soát, cụ thể hóa nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ./.

Nỗ lực tìm thông tin mộ tập thể liệt sỹ trong trận đánh Suối Tre-Đồng Rùm Qua khảo sát ban đầu trên diện tích khoảng 5.000m2, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã xác minh và tổ chức khai quật được 420 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong trận đánh Suối Tre-Đồng Rùm.