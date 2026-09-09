Chiều 9/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hai Bà Trưng khẳng định vai trò nòng cốt, là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền và nhân dân trong tổ chức lấy ý kiến cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân đối với nội dung điều chỉnh tổng thể quy hoạch.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hai Bà Trưng Nguyễn Hiền Phương cho biết, việc lấy ý kiến này có ý nghĩa quan trọng trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng dân cư, qua đó tạo sự đồng thuận và bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình triển khai đồ án quy hoạch trọng điểm của Thủ đô.

Phường Hai Bà Trưng nằm trong số 8 phường, xã thuộc vùng ảnh hưởng của đồ án. Qua công tác tuyên truyền, lấy ý kiến, cơ bản người dân đồng thuận, nhất trí cao với việc điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng cũng như định hướng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo quy hoạch của thành phố.

Cùng với đó, người dân kỳ vọng việc triển khai dự án sẽ góp phần tạo dựng cảnh quan, diện mạo Thủ đô khang trang, văn minh, hiện đại; đồng thời, với vị trí là địa bàn lân cận dự án, người dân phường Hai Bà Trưng cũng được thụ hưởng những lợi ích từ quá trình phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị.

“Người dân mong muốn dự án sớm được triển khai, có lộ trình cụ thể, qua đó sớm phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng đời sống và hạn chế những tác động kéo dài trong quá trình thực hiện. Nếu dự án kéo dài, người dân có thể băn khoăn; ngược lại, khi có lộ trình rõ ràng, cụ thể, người dân sẽ yên tâm và phấn khởi hơn,” bà Nguyễn Hiền Phương chia sẻ.

Cùng với việc tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp, phường đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về quy hoạch trên các phương tiện thông tin cơ sở, fanpage, Zalo OA và các kênh thông tin của Mặt trận Tổ quốc, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, kịp thời.

Việc lấy ý kiến được triển khai bằng nhiều hình thức, từ phiếu lấy ý kiến trực tiếp đến hệ thống trực tuyến, tạo thuận lợi để cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân và đại diện cơ quan, tổ chức trên địa bàn tham gia đóng góp.

“Thông qua các trang Fanpage, Zalo của Mặt trận, mọi ý kiến đóng góp của người dân sẽ được tổng hợp đầy đủ và chuyển tới các cơ quan chức năng qua kênh phản ánh nhanh nhất.

Trong thời gian 20 ngày lấy ý kiến, Ủy ban Nhân dân phường và thành phố sẽ liên tục tổng hợp, giải đáp kịp thời theo từng giai đoạn, thay vì chờ đến khi kết thúc thời hạn. Phương án này nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân,” bà Nguyễn Hiền Phương nhấn mạnh.

Người dân phường Hai Bà Trưng thực hiện đóng góp ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng trên nền tảng số. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN.)

Tạo không gian đô thị liên thông

Theo ông Lương Sơn Hùng, trú tại ngõ 106 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, trong định hướng quy hoạch, trục cảnh quan Đại lộ sông Hồng được kết nối với các phường lân cận; đồng thời không có chủ trương thay đổi cao độ, lộ trình tuyến đê và các phương án, chức năng thoát lũ của sông Hồng.

Tuy nhiên, trên thực tế, tuyến đê hiện hữu giữa phường Hồng Hà và các phường lân cận như Hai Bà Trưng tạo ra sự phân định tương đối rõ giữa khu vực trong đê và ngoài đê, dẫn đến sự chia cắt nhất định về không gian đô thị và khả năng kết nối giữa các khu vực.

“Khi triển khai đề án hai bên bờ sông Hồng, chúng tôi rất mong muốn dự án có thể tạo ra một không gian đô thị thực sự mở và liên thông. Việc kết nối giữa các phường lân cận với khu vực thuộc đề án cần được tổ chức theo hướng thuận tiện, thông thoáng để người dân có thể đi lại, tiếp cận và sử dụng không gian một cách tự nhiên, tương tự như việc kết nối giữa các khu phố trong cùng một đô thị,” ông Lương Xuân Hùng đề xuất.

Chung quan điểm, bà Đỗ Thị Hà, trú tại phố Nguyễn Công Trứ, cho biết sông Hồng từ lâu đã trở thành một phần ký ức, gắn với lịch sử phát triển của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Việc cải tạo, quy hoạch hai bên bờ sông là cơ hội lớn để phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, song cần ưu tiên bảo tồn các di tích lịch sử, không gian văn hóa truyền thống và các làng cổ ven sông.

Đánh giá cao việc thành phố mở rộng lấy ý kiến nhân dân, bà Đỗ Thị Hà cho rằng đây là bước đi thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và thấu hiểu. Với một đồ án có quy mô lớn, tầm ảnh hưởng rộng, sự đồng thuận của nhân dân là yếu tố quan trọng quyết định tính khả thi và hiệu quả triển khai.

Theo bà Hà, các ý kiến đóng góp cần được các cơ quan chuyên môn nghiên cứu kỹ lưỡng; những đề xuất xác đáng, phù hợp với quy hoạch tổng thể cần được xem xét, tích hợp vào đồ án, qua đó bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển hạ tầng, cảnh quan đô thị với bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa.

Theo Kế hoạch số 176/KH-SXD của Sở Xây dựng Hà Nội, công tác lấy ý kiến được thực hiện theo hai giai đoạn: lấy ý kiến trong giai đoạn lập quy hoạch do Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc tổ chức và lấy ý kiến trong giai đoạn thẩm định quy hoạch do Sở Xây dựng chủ trì.

Phạm vi lấy ý kiến gồm 16 phường, xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch và 8 phường, xã thuộc vùng ảnh hưởng của quy hoạch. Đối với các cơ quan, tổ chức tại các địa phương, thời hạn có ý kiến bằng văn bản là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Quy hoạch điều chỉnh có phạm vi nghiên cứu khoảng 40km theo hướng Tây Bắc-Đông Nam, đi qua khu vực đô thị trung tâm từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, với quy mô nghiên cứu khoảng 11.418 ha.

Việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch nhằm phục vụ triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo hình thức đối tác công tư (PPP), tái thiết không gian đô thị kết hợp các khu công viên, quảng trường, không gian văn hóa-sinh thái và bố trí khoảng 265 ha đất tái định cư đồng bộ cho người dân./.

Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Dự kiến bố trí 6 khu đô thị tái định cư Quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến được bố trí tại khu vực cùng địa bàn xã, phường hoặc khu vực lân cận với quy mô dự kiến khoảng 265ha.

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