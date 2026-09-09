Thành ủy Hà Nội yêu cầu xác minh phản ánh bất cập về quản lý bữa ăn bán trú

Liên quan tới công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, chiều 9/9, Thành ủy Hà Nội đã ban hành công văn số 1212-CV/TU gửi Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, yêu cầu khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ, báo cáo kết quả trước ngày 20/9/2026.

Công văn của Thành ủy Hà Nội nêu rõ: Trong những năm qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm, dành nguồn lực lớn cho công tác giáo dục và đào tạo, chăm lo toàn diện cho sự phát triển của thế hệ trẻ.

Nhiều chính sách nhân văn, vượt trội đã được ban hành và triển khai hiệu quả, trong đó có chính sách hỗ trợ kinh phí bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025-2026. Thực tiễn triển khai cho thấy, việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục cơ bản đã đi vào nền nếp, được dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, qua theo dõi thông tin báo chí và dư luận xã hội những ngày đầu năm học 2026-2027, công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại một số trường học trên địa bàn thành phố còn bộc lộ một số bất cập, có hiện tượng chất lượng, định lượng suất ăn chưa tương xứng với kinh phí; công tác vận chuyển, giao nhận suất ăn còn chậm trễ; công tác kiểm tra, giám sát thực tế của chính quyền địa phương và nhà trường còn hình thức; việc ứng dụng công nghệ (như ứng dụng HanoiCheck) chưa phát huy triệt để hiệu quả thực tế.

Để tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục, bảo đảm, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xác minh những trường hợp báo chí phản ánh về hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú tại một số địa phương, xã, phường như: Bồ Đề, Trung Giã, Thanh Oai…

Bên cạnh đó có biện pháp khắc phục ngay, thông tin kịp thời để học sinh và phụ huynh yên tâm; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan theo quy định nếu có vi phạm./.

Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các xã, phường rà soát toàn bộ phương án tổ chức ăn bán trú, tạm dừng, thay thế hoặc chấm dứt hợp đồng nếu đơn vị cung ứng không đảm bảo hợp đồng.

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