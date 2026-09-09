Tạm giữ lái xe đầu kéo gây tai nạn làm 3 người thương vong trên Quốc lộ 6

Khoảng 12 giờ 57 phút ngày 9/9, tại Km51+400 Quốc lộ 6, thuộc tổ dân phố Lâm Sơn, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra giữa xe ôtô đầu kéo và xe ôtô khách 16 chỗ, làm 2 người tử vong, 1 người bị thương nhẹ.

Theo thông tin ban đầu, xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 28H-006.34, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 29R-533.88, do Nguyễn Hải Linh (sinh năm 1981, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) điều khiển, lưu thông theo hướng Sơn La-Hà Nội, va chạm với xe ôtô khách 16 chỗ biển kiểm soát 29E-083.88, do Hoàng Văn Việt (Sinh năm 1980, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Trên xe ôtô khách có 6 người. Hậu quả, 2 người tử vong tại hiện trường, 1 người bị thương nhẹ. Xe ôtô khách bị hư hỏng phần bên trái.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an xã Lương Sơn cứu chữa người bị thương, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, phương tiện và khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do Nguyễn Hải Linh điều khiển xe không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường, dẫn đến tai nạn. Vị trí xảy ra tai nạn không phải điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tạm giữ Nguyễn Hải Linh để điều tra theo quy định của pháp luật và tiếp tục xác minh việc chấp hành các quy định về nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện./.

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