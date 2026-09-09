Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính

Chiều 9/9, theo thông tin từ Ban chỉ đạo 515 Thanh Hóa, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính tại 25/25 nghĩa trang liệt sỹ.

Theo thống kê, tại 25 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh có tổng số 2.922 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Các đơn vị chức năng đã lấy mẫu đối với 2.602 phần mộ; có 320 phần mộ chưa lấy được mẫu, chủ yếu do điều kiện thực tế của hài cốt, phần mộ và các yếu tố khách quan khác.

Sau quá trình thu thập, tỉnh Thanh Hóa dự kiến bàn giao 2.621 mẫu phục vụ công tác giám định, bao gồm cả 19 mẫu hài cốt được quy tập tại nước bạn Lào trong mùa khô 2025-2026.

Việc bàn giao mẫu được thực hiện theo quy trình, bảo đảm các yêu cầu về quản lý, bảo quản và phục vụ giám định ADN. Đến nay, 471 mẫu đã được bàn giao thành công cho đơn vị có chức năng tiếp nhận, giám định. Số mẫu còn lại đang tiếp tục được hoàn thiện các thủ tục để bàn giao theo kế hoạch.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-BCĐ ngày 20/5/2026, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc triển khai được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, gắn với kiểm tra, đôn đốc thường xuyên nhằm bảo đảm chiến dịch được triển khai đúng hướng, hiệu quả và thực chất./.

Thanh Hóa phấn đấu quy tập 130 hài cốt liệt sỹ tại Lào trong mùa khô 2026-2027 Thanh Hóa bắt đầu chiến dịch quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và trong nước, nỗ lực tìm kiếm, xác định danh tính hơn 130 liệt sỹ trong mùa khô 2026-2027.