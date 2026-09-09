Y án sơ thẩm, bác đơn kiện cho nghỉ việc của cựu giáo viên Trần Thị Lịch

Ngày 9/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ án lao động về “Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng” đối với cựu giáo viên Trần Thị Lịch (Trường Trung học cơ sở Hiến Nam, thành phố Hưng Yên cũ).

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, không chấp nhận các yêu cầu kháng cáo của cựu giáo viên này.

Vụ án trên thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội và cộng đồng mạng, khi nhiều cá nhân, trong đó có cựu giáo viên Trần Thị Lịch thường xuyên đưa thông tin vụ việc lên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận, cho rằng bà Lịch “bị oan” khi nhà trường và cơ quan chức năng cho nghỉ việc.

Trước đó, ngày 16/6, Tòa án nhân dân khu vực 1-tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Lịch.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 9/9, nguyên đơn Trần Thị Lịch trình bày, bà là giáo viên Tổ Xã hội thuộc Trường Trung học cơ sở Hiến Nam, có nhiều đóng góp vào công tác giảng dạy. Bà làm việc trong ngành giáo dục từ năm 2001 đến năm 2022, thuộc ngạch viên chức giáo viên có Hợp đồng làm việc không thời hạn.

Bà Lịch cho rằng bà bị bà Phạm Thanh Hương (Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hiến Nam) cùng ông Trịnh Xuân Bách (nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hiến Nam) điều hành, câu kết một số ông bà giáo viên có chức vụ tại Trường Trung học cơ sở Hiến Nam đánh giá xếp loại viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, bị tước danh hiệu thi đua Lao động tiên tiến và phần tiền khen thưởng...

Trước đó, ngày 16/6/2026, Tòa án nhân dân khu vực 1-tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Lịch. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Ngày 4/9/2022, qua đường bưu điện, bà Lịch nhận được Quyết định số 94/QĐ-THCSHN ngày 31/8/2022 của Trường Trung học cơ sở Hiến Nam do bà Hiệu trưởng Phạm Thanh Hương ký ban hành có nội dung đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bà Lịch từ ngày 1/9/2022; bà Lịch được hưởng chế độ trợ cấp do thôi việc và hưởng trợ cấp thất nghiệp…

Bà Lịch đánh giá đây là các nhận xét, xếp loại quy kết không chứng cứ, không cơ sở, trái quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá xếp loại viên chức và bôi nhọ danh dự nhân phẩm của bà…

Do vậy, bà Lịch đã làm đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân khu vực 1-tỉnh Hưng Yên yêu cầu Tòa án giải quyết những nội dung sau: Tuyên bố việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng làm việc tại Quyết định số 94/QĐ-THCSHN là trái quy định của pháp luật; Tuyên bố hành vi xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ đối với giáo viên Trần Thị Lịch năm 2020-2021 là trái pháp luật, không có cơ sở; buộc Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hiến Nam phải bồi thường, khôi phục chi trả các quyền và lợi hợp pháp của bà đã bị thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng làm việc trái luật từ tháng 9 năm 2022 cho đến khi tiếp nhận bà trở lại làm việc; buộc Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hiến Nam phải nhận bà trở lại làm việc; buộc Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hiến Nam phải chi trả tiền lương, tiền các loại bảo hiểm cho bà Lịch….

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định trong thời gian công tác: Về chuyên môn bà Lịch không vào điểm kiểm tra Học kỳ 2 môn Lịch Sử lớp 7A, 7B, 7C, 7D; không chấm bài kiểm tra phần tự luận môn Ngữ văn lớp 6B, 6C; chậm trễ thực hiện việc chấm bài kiểm tra Học kỳ 1; không nộp sổ điểm cá nhân về Tổ chuyên môn để Ban giám hiệu kiểm tra định kỳ, đột xuất; không vào điểm trong học bạ Học kỳ 1 các lớp được phân công giảng dạy; không ký học bạ cuối năm học 2020-2021; chưa hoàn thiện điểm trên phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành; không dạy ôn tập cho học sinh trong hè (để thi lại) khi ban giám hiệu phân công, không nộp sổ điểm về tổ để ban giám hiệu kiểm tra định kỳ”…

Bà Lịch có hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ nên Hiệu trưởng nhà trường đã ban hành văn bản số 33/THCSHN ngày 20/4/2022 xin ý kiến Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên về việc viên chức Trần Thị Lịch có hai năm liên tiếp xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, cựu giáo viên này còn chưa chấp hành nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, không nộp hồ sơ kiểm điểm cuối năm 2020 về Chi bộ, Đảng ủy; không nộp bản tự kiểm điểm của cá nhân và phiếu nhận xét của cấp ủy nơi cư trú; thường xuyên quay phim, chụp ảnh, ghi âm các buổi họp để đưa lên mạng xã hội; vi phạm nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”…

Hội đồng xét xử nhận thấy, quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của Hiệu trưởng Phạm Thanh Hương đối với bà Lịch là đúng quy định pháp luật, nên Trường Trung học cơ sở Hiến Nam không có trách nhiệm phải nhận bà Lịch trở lại làm việc, không phải bồi thường thiệt hại, chi trả các khoản tiền… do đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc như các yêu cầu của bà Lịch đưa ra mà chỉ thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thôi việc cho bà Lịch.

Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên không chấp nhận kháng cáo của bà Trần Thị Lịch, giữ nguyên bản án sơ thẩm./.

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