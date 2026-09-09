Bổ nhiệm lại Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 432/NQ-UBTVQH16 về việc bổ nhiệm lại Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Theo đó, bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngần sinh năm 1972, quê ở tỉnh Hưng Yên, có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật. Bà là đại biểu Quốc hội khóa XV và XVI./.

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với ông Nguyễn Sinh Nhật Tân Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2026.

​