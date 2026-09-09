Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát động đợt thi đua cao điểm chống IUU

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đơn vị đang tập trung thi đua thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đợt thi đua này được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát động từ trung tuần tháng 8 đến hết ngày 15/9/2026 với chủ đề “Đoàn kết, hiệp đồng, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).”

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, mục đích của Đợt thi đua là nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cán bộ, chiến sỹ; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng.

Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các biện pháp khắc phục theo khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, tiến tới gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng cho biết đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu của Đợt thi đua.

Trong số đó, tập trung nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ về nhiệm vụ chống khai thác IUU, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt; nêu cao vai trò của cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”; triển khai quyết liệt các biện pháp, phương án tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU; đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền chống khai thác IUU theo hướng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng các địa phương và lực lượng có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện; thường xuyên quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chứng kiến các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Đại diện các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng cũng đã ký kết giao ước thi đua thể hiện khí thế, quyết tâm thi đua cao nhất để cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua.

Đợt thi đua cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nói riêng, Lực lượng Cảnh sát biển nói chung trong nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Qua đó, góp phần hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam vì một nghề cá phát triển bền vững và có trách nhiệm./.

Cảnh sát biển Việt Nam quyết liệt chống IUU Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định chống khai thác IUU; quyết liệt khắc phục vi phạm, góp phần nâng cao cơ hội gỡ “thẻ vàng.”