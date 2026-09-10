Rộn ràng sắc Trung Thu, đồ chơi truyền thống lên kệ sớm

Còn nửa tháng nữa mới đến Tết Trung Thu 2026 (Rằm tháng 8 Âm lịch, tức ngày 25/9 Dương lịch), thị trường đồ chơi Trung Thu đã bắt đầu sôi động. Tại các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại và tuyến phố kinh doanh, nhiều mặt hàng lồng đèn, đồ chơi với đa dạng màu sắc, chủng loại và phân khúc giá đã được bày bán, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.



Thị trường đồ chơi khởi động sớm



Tại các tuyến phố như Hàng Mã, Lương Văn Can, Trung Tự cùng hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, không khí Trung Thu đã ngập tràn. Nhiều loại đồ chơi, đồ trang trí và bánh Trung Thu được đưa lên kệ.



Đáng chú ý, dọc phố Hàng Mã, sắc đỏ, vàng, xanh của đèn ông sao, đầu lân, mặt nạ và nhiều loại đồ chơi nối tiếp nhau hai bên đường, tạo nên không gian đặc trưng của khu phố cổ. Không chỉ là địa điểm mua sắm, Hàng Mã còn là điểm đến văn hóa, thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh và cảm nhận không khí Tết Trung Thu.

Các em nhỏ thích thú với những đồ chơi cổ truyền. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Qua khảo sát, giá nhiều sản phẩm đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn cá chép, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, trống lắc tay... không biến động nhiều so với năm ngoái, dao động khoảng 15.000-350.000 đồng/sản phẩm, tùy loại và kích thước. Cụ thể, đèn ông sao loại nhỏ có giá khoảng 20.000-30.000 đồng/chiếc, loại lớn 50.000-70.000 đồng/chiếc; mặt nạ giấy bồi 30.000-60.000 đồng/chiếc; đầu lân khoảng 150.000-600.000 đồng/chiếc.



Bên cạnh các mặt hàng truyền thống, thị trường đồ chơi Trung Thu năm nay xuất hiện thêm nhiều sản phẩm mới. Chị Nguyễn Thu Nguyệt, tiểu thương kinh doanh tại phố Hàng Mã, cho biết bên cạnh các loại đồ chơi quen thuộc như đèn ông sao, trống, đèn kéo quân, năm nay có thêm những sản phẩm như đèn bạch tuộc, chú mèo may mắn, bộ lắp ghép lân.



Theo chị Nguyệt, các sản phẩm mới có giá khoảng 30.000-50.000 đồng/con. Riêng bộ lắp ghép lân có giá 110.000-124.000 đồng/con nếu khách mua về tự lắp; sản phẩm đã được lắp ghép sẵn có giá 200.000-225.000 đồng/con, tùy kích thước. Tiểu thương này kỳ vọng thị trường sẽ sôi động hơn khi bước sang tháng 8 Âm lịch, thời điểm các gia đình bắt đầu tập trung mua sắm quà tặng, đồ chơi và đồ trang trí Trung Thu.

Du khách người Pháp thích thú với sản phẩm tò he. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Do sức mua đầu mùa chưa cao, một số cửa hàng chủ động giảm giá một số mặt hàng để thu hút khách. Các tiểu thương đồng thời đẩy mạnh quảng bá trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội nhằm mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Chị Nguyễn Tú Uyên, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, cho biết tranh thủ đến phố Hàng Mã từ sớm để cảm nhận không khí Trung Thu và chụp ảnh. Theo chị Uyên, dù còn nửa tháng nữa mới đến Trung Thu nhưng phố Hàng Mã đã rất rực rỡ, tạo cảm giác lễ hội rõ nét.



Tương tự, chị Nguyễn Thị Thuận, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết năm nào cũng đến phố Hàng Mã để cảm nhận không khí Trung Thu, tham quan, chụp ảnh và mua một số món đồ chơi truyền thống làm quà cho người thân. Theo chị Thuận, những chiếc đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu lân được bày bán nhiều tại đây gợi nhớ không khí Trung Thu thời thơ ấu.



Tại khu vực giao giữa phố Hàng Rươi và Hàng Mã, các quầy hàng treo đèn lồng san sát hai bên đường, tạo nên khung cảnh đậm màu sắc lễ hội, thu hút người dân Hà Nội và du khách từ nhiều tỉnh, thành đến tham quan, mua sắm.

Bên cạnh thị trường truyền thống, hoạt động kinh doanh đồ chơi Trung Thu trên các sàn thương mại điện tử cũng bắt đầu nhộn nhịp.

Khảo sát trên các nền tảng trực tuyến từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 cho thấy nhiều sản phẩm được gắn các cụm từ như “Trung Thu 2026,” “mẫu mới 2026,” “hot trend 2026” để thu hút người mua.



Nhóm hàng đèn lồng trực tuyến khá đa dạng, từ đèn giấy, đèn giấy kiếng truyền thống, đèn hình con vật đến đèn LED, đèn hình lân, sư tử, thỏ ngọc. Đáng chú ý, dòng đồ chơi tự làm, tự lắp ráp đang thu hút người mua. Các bộ nguyên liệu làm đèn lồng hình hoa sen, thỏ ngọc, cá, sứa, đầu lân được bán với giá từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn đồng tùy loại, kèm đèn nháy, que cầm và phụ kiện trang trí.

Sản phẩm tò he trưng bày tại chương trình. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Nhiều mặt hàng truyền thống như đèn giấy kiếng, đầu lân, trống cũng được điều chỉnh về kích thước, màu sắc, bổ sung đèn LED hoặc đóng thành bộ gọn nhẹ để thuận tiện vận chuyển khi bán trực tuyến.



Cạnh tranh về giá trên thương mại điện tử khá rõ nét. Nhiều sản phẩm được niêm yết giảm từ 20-40%, kèm mã giảm giá, ưu đãi khi mua số lượng lớn hoặc hỗ trợ phí vận chuyển.



Mua sắm trực tuyến không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân mà còn thu hút trường học, nhóm lớp, cơ quan, doanh nghiệp và các đơn vị tổ chức sự kiện đặt mua theo combo 10, 50, 100 sản phẩm hoặc các gói số lượng lớn để trang trí, tổ chức hoạt động tập thể.



Tăng kiểm soát hàng hóa trước Trung Thu



Cùng với sự phong phú của các kênh bán hàng, chất lượng và an toàn sản phẩm được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Phụ huynh có xu hướng ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nhãn hàng hóa đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, đơn vị nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng, nhằm hạn chế nguy cơ mua phải đồ chơi không bảo đảm chất lượng cho trẻ nhỏ.



Tuy nhiên, thời điểm trước Tết Trung Thu cũng tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, đặc biệt đối với đồ chơi trẻ em và bánh kẹo. Các sản phẩm trôi nổi có thể được đưa ra thị trường qua nhiều kênh, trong đó có không gian mạng, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát.



Để phòng ngừa vi phạm, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đang bám sát địa bàn, tập trung kiểm tra các nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Trung Thu. Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; hóa đơn, chứng từ; nhãn hàng hóa; việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết.

Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm soát các quy định về an toàn thực phẩm đối với bánh, kẹo và các sản phẩm phục vụ trẻ em, góp phần bảo đảm một mùa Trung Thu an toàn.

Tại Lâm Đồng, ghi nhận tại phường Phan Thiết, Đội quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra các cửa hàng, điểm kinh doanh bánh trung Thu đang bày bán phục vụ nhu cầu người dân tại các tuyến đường lớn như: Trần Hưng Đạo, Lê Duẫn, Nguyễn Tất Thành… Nội dung kiểm tra tập trung vào thời hạn sử dụng, tên và đơn vị sản xuất, thông tin ghi trên bao bì, nhãn hàng hóa; đồng thời kiểm tra hóa đơn, chứng từ và hồ sơ liên quan nhằm xác định nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.

Đội quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra các cửa hàng, điểm kinh doanh bánh trung Thu trên các tuyến phố lớn. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh, bảo quản và lưu thông thực phẩm, nhất là trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng bánh Trung Thu tăng cao.



Phó Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 9 Trần Văn Hòa cho biết, trong dịp trước, trong và sau Tết Trung Thu, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, tập trung vào các cơ sở kinh doanh thực phẩm và những nhóm hàng có sức tiêu thụ lớn trong dịp Trung Thu như: bánh Trung Thu, bánh kẹo, nước ngọt và đồ chơi trẻ em.

Việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn đồ chơi không rõ nguồn gốc, đồ chơi bạo lực hoặc sản phẩm có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần bảo đảm thị trường hàng hóa phục vụ Tết Trung Thu an toàn, lành mạnh.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng, các Đội được yêu cầu chủ động quản lý địa bàn, thu thập thông tin, nắm tình hình thị trường và tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Cùng với kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh truyền thống, việc giám sát hoạt động bán hàng trên môi trường mạng, kinh doanh trên website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và hình thức bán hàng qua livestream cũng được chú trọng.

Trong đợt cao điểm trước và trong Tết Trung Thu, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các mặt hàng được tiêu thụ nhiều như bánh trung Thu, rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo và các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Đối với đồ chơi trẻ em, chú trọng phát hiện, ngăn chặn đồ chơi bạo lực, đồ chơi được làm từ những chất có nguy cơ gây hại cho sức khỏe trẻ em.

Riêng đối với bánh trung Thu, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra khâu lưu thông, nhằm ngăn chặn bánh nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các sản phẩm có dấu hiệu bất thường về nhãn hàng hóa, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản; bánh bán qua kênh trực tuyến, sản phẩm handmade không rõ cơ sở sản xuất; hàng hóa có giá bán bất thường, không có hóa đơn, chứng từ hoặc không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu sẽ được chú trọng kiểm tra, lấy mẫu theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

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