Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin thống nhất định hướng làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, chiều 9/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, vừa có cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin rất thành công trong bầu không khí cởi mở, hữu nghị, tin cậy cao và hiểu biết lẫn nhau; đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin về tình hình Việt Nam, về Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra những định hướng, mục tiêu chiến lược phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hai bên nhất trí đánh giá, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đã đạt được những bước phát triển tích cực, thực chất và toàn diện với nhiều lợi ích chung và nền tảng tin cậy vững chắc; hợp tác kinh tế - thương mại trở thành lĩnh vực tiên phong, hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột chiến lược, hợp tác năng lượng - dầu khí là đột phá chiến lược, khoa học công nghệ, giáo dục là một động lực để đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới./.