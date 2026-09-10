Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai trương Phòng xét nghiệm mới của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 9/9 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ khai trương Phòng xét nghiệm phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Nhiệt đới chung Nga và Việt Nam tại Hà Nội. Buổi lễ diễn ra trực tuyến với sự tham gia từ điểm cầu Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga ở Hà Nội của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, Đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga và bà Anna Iurievna Popova, Giám đốc cơ quan Liên bang Nga về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người./.