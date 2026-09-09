Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai trương Phòng xét nghiệm mới của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 9/9 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ khai trương Phòng xét nghiệm phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Nhiệt đới chung Nga-Việt Nam tại Hà Nội.

Buổi lễ diễn ra trực tuyến với sự tham gia từ điểm cầu Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga ở Hà Nội của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, Đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và bà Anna Iurievna Popova, Giám đốc cơ quan Liên bang Nga về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người.

Phát biểu mở đầu buổi lễ, Tổng thống Vladimir Putin thông báo về các cuộc hội đàm rất hiệu quả với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong ngày.

Ông nhấn mạnh rằng sự kiện khai trương nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Nga mang tính biểu tượng trong quan hệ song phương, là minh chứng rõ nét của quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Nga và Việt Nam và cho thấy sự phát triển hiệu quả mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Theo lãnh đạo nước Nga, Phòng xét nghiệm tại Hà Nội là cơ sở hiện đại nhất, quy mô nhất trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh, an toàn sinh học tại Việt Nam. Phòng xét nghiệm sẽ hoạt động, sử dụng công nghệ và phương pháp của Nga, tập trung vào việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân Việt Nam và toàn khu vực Đông Nam Á.

Ông tin tưởng rằng Phòng xét nghiệm ở Hà Nội sẽ trở thành một thành phần quan trọng của Trung tâm Nhiệt đới, hội nhập một cách liền mạch vào công việc của Trung tâm và tăng cường tiềm năng khoa học của Trung tâm.

Người đứng đầu nước Nga tin tưởng rằng Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt Nam, cũng như phòng xét nghiệm mới sẽ đạt được những thành tựu khoa học xuất sắc và mọi điều tốt đẹp nhất.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bày tỏ vui mừng cùng Tổng thống Nga chứng kiến lễ khánh thành Phòng xét nghiệm phục vụ nghiên cứu, giám sát và phòng, chống dịch bệnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là một công trình có ý nghĩa thiết thực, được đưa vào sử dụng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới diễn biến phức tạp. Giá trị lớn nhất của công trình này chính là năng lực phát hiện, cảnh báo sớm và cung cấp bằng chứng khoa học phục vụ cho hoạch định chính sách được triển khai nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chuyên gia đã tham gia xây dựng công trình này, đặc biệt là sự chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia Nga, sự hỗ trợ trang thiết bị của Cơ quan Giám sát Tiêu dùng Nga. Phòng xét nghiệm là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác khoa học, hiệu quả trong lĩnh vực y tế, thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Khẳng định đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của sự hợp tác khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế dự phòng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần tối ưu hóa Phòng xét nghiệm, từng bước xây dựng nơi đây thành một trung tâm nghiên cứu và giám sát tác nhân gây bệnh, có năng lực dự báo, cảnh báo và đáp ứng nhanh với các nguy cơ bệnh dịch.

Với cơ sở vật chất được đầu tư cùng với đội ngũ cán bộ có trình độ và tinh thần trách nhiệm cao, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn Phòng xét nghiệm phát huy tốt vai trò của mình, trở thành địa chỉ tin cậy về nghiên cứu, giám sát phòng, chống bệnh dịch. Đây là ví dụ rất sinh động của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Liên bang Nga.

Từ điểm cầu Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga (Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ vui mừng vì trong quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga là một trong những biểu tượng sinh động, bền vững của hợp tác khoa học, công nghệ giữa hai nước, một mô hình hợp tác đặc biệt, là cầu nối hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức và đội ngũ các nhà khoa học hai nước.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, Đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga tiếp đồng chí Anna Iurievna Popova - Giám đốc cơ quan giám sát liên bang về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người, Liên bang Nga. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Tổng thống Liên bang Nga, Chính phủ và các cơ quan Liên bang Nga về giám sát và bảo vệ con người... đã tài trợ trang thiết bị, đào tạo cán bộ; góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Trong những năm gần đây, trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Việt Nam là một quốc gia có khí hậu nhiệt đới, ẩm, gió mùa và đa dạng sinh học cao. Việc chủ động nâng cao năng lực nghiên cứu, giám sát, dự báo dịch bệnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong bối cảnh đó, Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh là sự bổ sung cơ sở hạ tầng nghiên cứu quan trọng, tạo điều kiện triển khai các nhiệm vụ khoa học phức tạp, đòi hỏi nhiều kỹ thuật chuyên biệt, tăng cường năng lực nghiên cứu dịch tễ, giám sát, phát hiện và đánh giá nguy cơ; đồng thời góp phần tích lũy dữ liệu, đào tạo cán bộ, vận hành các hướng nghiên cứu ổn định, lâu dài; từng bước hình thành năng lực đồng bộ, từ nghiên cứu, giám sát, đánh giá đến hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho người dân và Quân đội.

Với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo hai nước, sự phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Liên bang Nga về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người, các tổ chức khoa học của Việt Nam và Liên bang Nga tin tưởng rằng Trung tâm Nhiệt đới sẽ khai thác hiệu quả phòng xét nghiệm, tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hợp tác khoa học giữa hai nước, có những đóng góp thiết thực trong lĩnh vực nghiên cứu phòng, chống dịch bệnh./.

Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga khánh thành Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh Tối 9/9, tại Hà Nội, TT Nhiệt đới Việt-Nga tổ chức Lễ khánh thành Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin dự trực tuyến.