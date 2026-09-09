Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 9/9, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Nga cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - đã đến thăm Trường phổ thông số 1253; gặp gỡ Ban Giám hiệu, giáo viên cùng các học sinh Nga và Việt Nam đang học tập tại trường.

Diễn ra trong những ngày đầu năm học mới ở Nga, cuộc gặp mang không khí ấm áp và gần gũi, vừa là sự ghi nhận những quan tâm của nhà trường đối với học sinh Việt Nam vừa nhằm tăng cường hiểu biết, gắn kết thế hệ trẻ hai nước.

Để bày tỏ niềm vui và cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm, các học sinh Việt Nam và Nga tại trường biểu diễn một số tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa của mỗi nước và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chia sẻ niềm vinh dự khi được đón Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam, bà Natalia Akulova, Hiệu trưởng Trường phổ thông số 1253, cho biết nhà trường luôn duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trường phổ thông số 1253. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Hiện trường có 30 học sinh Việt Nam theo học; nhà trường luôn nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để các em hòa nhập, học tập và phát huy năng lực.

Bà Akulova chia sẻ số lượng học sinh Việt Nam mỗi niên khóa có thể khác nhau, song điểm chung của các em là thành tích học tập tốt, luôn chăm ngoan, nghe lời thầy cô và hòa đồng với bạn bè. Đặc biệt, năm 2012, ngay năm đầu bà đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng, một học sinh Việt Nam của trường đã giành huy chương vàng Olympic Hóa học toàn Nga.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm Trường phổ thông số 1253 và trực tiếp gặp các học sinh, trong đó có không ít là con em người Việt tại Nga.

Phu nhân cảm ơn Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo đã tận tình giảng dạy và hỗ trợ các em học sinh Việt Nam, giúp các em làm quen với ngôn ngữ, môi trường và nền văn hóa mới.

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao giải thưởng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Theo Phu nhân Ngô Phương Ly, với sự chỉ dẫn kiên nhẫn của người thầy, ánh mắt động viên và sự thân thiện của bạn bè, những ngày đầu còn bỡ ngỡ có thể trở thành ký ức ấm áp theo các em học sinh trong suốt quá trình trưởng thành. Thành tích của học sinh Việt Nam không chỉ bắt nguồn từ truyền thống chăm ngoan, hiếu học mà còn có phần đóng góp quan trọng, không thể thiếu của tập thể giáo viên nhà trường trong việc động viên, dìu dắt và giảng dạy các em.

Phu nhân đánh giá cao chương trình giảng dạy của Trường phổ thông số 1253, với sự kết hợp giữa nền tảng học thuật, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và các chương trình hướng nghiệp hiện đại. Điều đáng quý ngoài thành tích của các thầy cô giáo và các em học sinh còn là cách mỗi học sinh được khuyến khích khám phá năng lực riêng, nuôi dưỡng ước mơ và chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Nhắc lại vị trí đặc biệt của nền giáo dục Nga trong tim nhiều thế hệ người Việt Nam, Phu nhân khẳng định nước Nga không chỉ trao truyền tri thức mà còn góp phần hình thành tác phong lao động nghiêm túc, tư duy độc lập, tình yêu khoa học, văn hóa và con người.

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trường phổ thông số 1253. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Phu nhân mong muốn trong thời gian tới, Trường phổ thông số 1253 có thể mở rộng quan hệ với các trường phổ thông tại Việt Nam bằng nhiều hình thức, nhất là trong những lĩnh vực nhà trường có thế mạnh như ngoại ngữ, khoa học tự nhiên, y khoa, truyền thông và công nghệ số.

Trò chuyện với các học sinh Việt Nam đang theo học tại trường, Phu nhân Ngô Phương Ly nhắn nhủ các em hãy luôn chăm chỉ học tập, trân trọng cơ hội trưởng thành trong môi trường giáo dục tốt, trở thành những người nhân ái, am hiểu cả hai nền văn hóa và góp phần nối tiếp tình hữu nghị giữa hai nước.

Phu nhân bày tỏ xúc động khi được nghe câu chuyện của thầy giáo trẻ Nguyễn Anh Minh Thịnh, sinh năm 2002. Từng là học sinh của Trường phổ thông số 1253, sau khi tốt nghiệp, Thịnh trở lại chính ngôi trường đã dìu dắt mình để giảng dạy tiếng Anh. Hành trình đó không chỉ cho thấy sự trưởng thành của một học sinh Việt Nam trên đất Nga mà còn thể hiện truyền thống “tôn sư trọng đạo” và “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Với học sinh Nga, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ hy vọng các em sẽ có dịp tìm hiểu, đến thăm Việt Nam - một đất nước hòa bình, tươi đẹp, giàu truyền thống và luôn dành cho nhân dân Nga tình cảm chân thành, thủy chung.

Phu nhân chia sẻ khi một học sinh Nga biết nói lời “Xin chào” bằng tiếng Việt và một học sinh Việt Nam có thể đọc những vần thơ Nga bằng sự rung cảm của trái tim, khoảng cách giữa hai đất nước sẽ trở nên gần gũi hơn.

Nhân dịp này, Phu nhân trao tặng nhà trường Tủ sách Việt Nam, góp phần giúp giáo viên và học sinh có thêm điều kiện tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Chuyến thăm Trường phổ thông số 1253 cho thấy hợp tác giáo dục tiếp tục là một nền tảng bền vững trong quan hệ Việt Nam-Nga.

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trường phổ thông số 1253. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Hoạt động thiết thực của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, góp phần đưa tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Nga, ngày 8/9, tại Trường đại học Điện ảnh quốc gia Nga mang tên S.A.Gerasimov (VGIK), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã dự Khai trương Không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga mang tên Ngô Mạnh Lân, nguyên là sinh viên xuất sắc của VGIK.

Cũng tại VGIK sau đó đã diễn ra chương trình khai trương “Tuần phim Việt Nam tại VGIK.”

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự với tư cách khách mời danh dự.

Tuần phim được tổ chức đúng dịp 70 năm, những sinh viên Việt Nam đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được cử sang Liên Xô học tập tại nhiều cơ sở giáo dục của nước này, trong đó có Trường đại học Điện ảnh quốc gia toàn Liên bang Xô Viết, nay là VGIK.

Trong những ngày phim Việt Nam, VGIK sẽ giới thiệu đến khán giả nhiều bộ phim như "Mùi cỏ cháy," "Chuyện ông Gióng," "Mèo con," "Chuyện những đôi giày," "Xe đạp," "Con sáo biết nói," "Tọa độ chết"… qua đó khơi mở sự quan tâm, tình yêu và mong muốn khám phá Việt Nam./.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga tại thủ đô Moskva.