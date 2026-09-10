Chứng khoán Mỹ chịu áp lực giảm điểm khi giá dầu vượt mốc 100 USD mỗi thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ chốt phiên 9/9 trong sắc đỏ, khi giá dầu tăng vọt vượt mốc 100 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng trước khi dữ liệu lạm phát quan trọng được công bố vào cuối tuần.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,48%, xuống 7.636,46 điểm, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,64% xuống 26.253,34 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 0,77% xuống 52.381,02 điểm.

Những lo ngại về nguồn cung dầu toàn cầu và căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã đẩy giá dầu Brent lên trên mức 100 USD/thùng, càng làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2023, sau khi Bộ Tài chính thông báo sẽ mua lại lượng trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ 10 đến 20 năm với tổng trị giá lên tới 6 tỷ USD.

Một số nhà phân tích trước đó đã kỳ vọng quy mô mua lại sẽ lớn hơn, dao động trong khoảng 8-10 tỷ USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao khiến việc nắm giữ cổ phiếu trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Thị trường đang chờ dữ liệu về chỉ số giá sản xuất và chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ để có cơ sở nhận định về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (Fed). Các nhà giao dịch đang dự báo có 60% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra vào tuần tới.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/9, chỉ số VN-Index giảm 3,32 điểm (0,18%) xuống 1.827,12 điểm. Chỉ số HNX-Index 1,63 điểm (0,58%) xuống 279,48 điểm./.

Chứng khoán ngày 9/9: Dòng tiền chưa lan tỏa đủ rộng cho nhịp tăng mới Chốt phiên ngày 9/9, VN-Index giảm 3,32 điểm xuống 1.827,12 điểm với 120 mã tăng, trong khi có 190 mã giảm; tổng khối lượng giao dịch đạt 566,8 triệu đơn vị, giá trị 14.557 tỷ đồng.