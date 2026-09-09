Chứng khoán ngày 9/9: Dòng tiền chưa lan tỏa đủ rộng cho nhịp tăng mới

Áp lực bán bất ngờ dâng cao cuối phiên 9/9, có lúc đẩy VN-Index giảm hơn 18 điểm, trước khi lực cầu bắt đáy giúp chỉ số thu hẹp đà giảm. Dù vậy, thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, chưa lan tỏa đủ rộng để tạo động lực cho một nhịp tăng mới.

Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm xuống 1.827,12 điểm với 120 mã tăng, trong khi có 190 mã giảm.

Trong phiên sáng, VN-Index có lúc lên sát mốc 1.850 điểm nhờ lực đỡ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, đây tiếp tục là vùng kháng cự tạo áp lực bán đáng kể. Chỉ số nhanh chóng hạ nhiệt và lùi về quanh 1.835 điểm, cho thấy dòng tiền chưa đủ mạnh để giúp thị trường bứt phá khỏi vùng cản này.

Diễn biến đáng chú ý xuất hiện trong phiên chiều. Sau khoảng một giờ giao dịch tương đối giằng co, áp lực bán tăng mạnh từ khoảng 14 giờ, tập trung tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM. VN-Index theo đó có thời điểm lao dốc hơn 18 điểm xuống sát vùng 1.820 điểm.

Điểm tích cực là lực cầu nhanh chóng xuất hiện khi thị trường lùi sâu. Đà giảm được hãm lại và chỉ số hồi phục đáng kể trong thời gian cuối phiên. Việc VN-Index giữ được vùng 1.820 điểm sau nhịp bán mạnh cho thấy dòng tiền vẫn sẵn sàng hấp thụ cổ phiếu khi giá điều chỉnh, qua đó giúp thị trường tạm thời tìm lại điểm cân bằng.

Về kỹ thuật, vùng 1.820 điểm đang trở thành mốc hỗ trợ gần cần theo dõi sau phiên rung lắc mạnh. Trong khi đó, vùng 1.850 điểm tiếp tục là kháng cự đáng chú ý. Diễn biến phiên 9/9 cho thấy thị trường đang ở trạng thái giằng co giữa lực bán chốt lời ở vùng cao và lực cầu bắt đáy khi chỉ số điều chỉnh. Nếu thanh khoản không cải thiện đáng kể, khả năng VN-Index tiếp tục rung lắc trong vùng này vẫn còn.

Mức độ phụ thuộc của chỉ số vào nhóm vốn hóa lớn vẫn khá cao. VIC và VHM giảm lần lượt hơn 2% và gần 0,8%, trở thành lực cản chính đối với VN-Index.

Ở chiều ngược lại, VPL, VCB, TCB, GAS, BSR và HPG đồng loạt tăng; trong đó VPL tăng 4,12%, GAS tăng 1,54%, TCB tăng 1,41%, VCB tăng 1,03% và HPG tăng 0,92%, góp phần thu hẹp đà giảm của chỉ số.

Đáng chú ý, dù thị trường trải qua nhịp bán mạnh, thanh khoản vẫn chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt.

Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm xuống 1.827,12 điểm với 120 mã tăng, trong khi có 190 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 566,8 triệu đơn vị, giá trị 14.557 tỷ đồng, chỉ nhích nhẹ so với phiên hôm qua; trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 100 triệu đơn vị, giá trị 2.227,6 tỷ đồng.

Dòng tiền tiếp tục tập trung vào một số cổ phiếu quen thuộc như SHB, VIX, HPG, BSR, VHM và nhóm ngân hàng TCB, VPB, HDB, MBB. Tuy nhiên, sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa đủ rộng để tạo động lực cho một nhịp tăng mới.

Trên HNX, áp lực bán duy trì trong phần lớn phiên chiều nhưng cũng được thu hẹp về cuối phiên. Đóng cửa, HNX-Index giảm 1,63 điểm xuống 279,48 điểm với 40 mã tăng và 80 mã giảm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 43,3 triệu đơn vị, giá trị 682,9 tỷ đồng, giảm 7% về khối lượng nhưng tăng 7% về giá trị so với phiên hôm qua; trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 13,7 triệu đơn vị, giá trị 177 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu giao dịch sôi động như SHS, CEO và PVS đều giảm, phản ánh sự thận trọng lan rộng trên sàn này.

Trong khi đó, UPCOM-Index giằng co nhẹ quanh tham chiếu nhưng chốt phiên không thể giữ được sắc xanh khi giảm 0,30 điểm xuống 127,35 điểm. Trên thị trường này, có 90 mã tăng và 95 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 38,7 triệu đơn vị, giá trị 467 tỷ đồng; trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 19,6 triệu đơn vị, giá trị 201 tỷ đồng.

Trong 4 mã có thanh khoản trên 1 triệu đơn vị trên UPCOM, chỉ có AAS đóng cửa dưới tham chiếu, giảm 2,30%. OIL tăng 2,21% lên 13.900 đồng, khớp 4,83 triệu đơn vị; DRI tăng 2,76% lên 14.900 đồng, khớp 1,1 triệu đơn vị; HNG tăng 1,56% lên 6.500 đồng, khớp hơn 1 triệu đơn vị.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng 282 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 268 tỷ đồng. Khối ngoại cũng bán ròng 13 tỷ đồng trên HNX và gần 1 tỷ đồng trên UPCOM.

Nhìn chung, phiên 9/9 cho thấy thị trường vẫn duy trì được lực cầu khi VN-Index lùi về vùng hỗ trợ 1.820 điểm, giúp chỉ số thu hẹp đáng kể mức giảm. Tuy nhiên, áp lực bán tại vùng 1.850 điểm, thanh khoản chưa cải thiện và dòng tiền còn tập trung ở một số cổ phiếu lớn cho thấy thị trường chưa có đủ động lực để hình thành nhịp tăng mới.

Trong ngắn hạn, vùng 1.820-1.850 điểm tiếp tục là khu vực cần theo dõi, trong đó khả năng giữ vững vùng hỗ trợ và sự cải thiện của thanh khoản sẽ là yếu tố quan trọng đối với diễn biến tiếp theo./.

Chứng khoán ngày 8/9: VN-Index hồi phục 8,8 điểm, thanh khoản giảm mạnh Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/9, VN-Index tăng 8,8 điểm lên 1.830,44 điểm; trên sàn HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 14.100 tỷ đồng, giảm hơn 3.000 tỷ đồng so với phiên trước.

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