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Giá vàng trong nước đi ngang, tỷ giá tại ngân hàng thương mại giảm mạnh

Giá vàng trong nước đi ngang sau đợt tăng mạnh, hiện giao dịch quanh mức 146,6 triệu đồng/lượng, tỷ giá tại ngân hàng thương mại giảm sâu từ 70-95 đồng/USD.

Hạnh Dung
Giá vàng trong nước đi ngang, tỷ giá tại ngân hàng thương mại giảm mạnh. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng trong nước đi ngang, tỷ giá tại ngân hàng thương mại giảm mạnh. (Ảnh: Vietnam+)

Sau khi tăng mạnh tới 1,2 triệu đồng/lượng vào chiều qua, sáng nay (10/9) giá vàng trong nước lại đi ngang, trong khi đó tỷ giá tại các ngân hàng thương mại giảm tới 95 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), không có biến động so với chốt phiên trước.

Tương tự, Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn từ 143,6-147 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), không đổi so với chốt phiên trước. Còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá nhẫn tròn trơn giao dịch từ 144-148 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.416 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 7,6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.591 đồng/USD, giảm thêm 3 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh không đồng nhất. Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.690-26.100 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 70 đồng so với cùng thời điểm phiên trước.

Ngân hàng VietinBank niêm yết ở mức 25.630-26.075 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 95 đồng; Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.700-26.080 đồng/USD, giảm 80 đồng.

Về phía Ngân hàng Eximbank cũng giảm 70 đồng, giao dịch ở mức 25.680-26.070 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

(Vietnam+)
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