Giá vàng trong nước đi ngang, tỷ giá tại ngân hàng thương mại giảm mạnh

Sau khi tăng mạnh tới 1,2 triệu đồng/lượng vào chiều qua, sáng nay (10/9) giá vàng trong nước lại đi ngang, trong khi đó tỷ giá tại các ngân hàng thương mại giảm tới 95 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), không có biến động so với chốt phiên trước.

Tương tự, Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn từ 143,6-147 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), không đổi so với chốt phiên trước. Còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá nhẫn tròn trơn giao dịch từ 144-148 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.416 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 7,6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.591 đồng/USD, giảm thêm 3 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh không đồng nhất. Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.690-26.100 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 70 đồng so với cùng thời điểm phiên trước.

Ngân hàng VietinBank niêm yết ở mức 25.630-26.075 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 95 đồng; Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.700-26.080 đồng/USD, giảm 80 đồng.

Về phía Ngân hàng Eximbank cũng giảm 70 đồng, giao dịch ở mức 25.680-26.070 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới tăng mạnh giữa bối cảnh đồng USD suy yếu và giá dầu vượt đỉnh Vào khoảng 0 giờ 44 phút ngày 10/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,4% lên 4.414,30 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 của Mỹ cũng chốt phiên ở mức 4.458,80 USD/ounce.