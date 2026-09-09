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Tập đoàn Adani huy động khoảng 1 tỷ USD cho doanh nghiệp điều hành sân bay

Các nhà đầu tư sẽ mua lại 5,54% cổ phần của Adani Airport Holdings, một trong những nhà điều hành sân bay tư nhân lớn nhất Ấn Độ, với mức định giá công ty trước khi nhận vốn mới là khoảng 18 tỷ USD.

Lê Minh

Tập đoàn đa ngành Adani của Ấn Độ ngày 9/9 cho biết bộ phận quản lý sân bay của họ sẽ huy động khoảng 1 tỷ USD thông qua việc bán cổ phần thiểu số cho một nhóm nhà đầu tư, trong đó có Temasek của Singapore và BlackRock của Mỹ.

Theo một thông báo, các nhà đầu tư sẽ mua lại 5,54% cổ phần của Adani Airport Holdings (AAHL), một trong những nhà điều hành sân bay tư nhân lớn nhất Ấn Độ, với mức định giá công ty (trước khi nhận vốn mới) ở mức khoảng 18 tỷ USD.

Đây sẽ là một trong những thỏa thuận đầu tư trực tiếp lớn nhất từ các tổ chức tài chính vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng sân bay của Ấn Độ. Các nhà đầu tư sẽ mua cổ phần của AAHL theo ba đợt, với đợt cuối cùng dự kiến hoàn tất vào tháng 7/2027.

Số tiền huy động được sẽ được sử dụng để mở rộng và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng sân bay, đồng thời phát triển quy mô các mảng kinh doanh khác như dịch vụ mặt đất.

Ông Arun Bansal, Giám đốc điều hành của AAHL, cho biết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực để đưa công ty này trở thành nhà điều hành sân bay lớn nhất thế giới. Động lực cho tham vọng này đến từ các cơ hội tăng trưởng vượt bậc trên khắp Ấn Độ, sức chi tiêu ngày càng tăng của người tiêu dùng trong nước, cũng như các dự án phát triển khu vực phụ trợ sân bay.

Các hãng hàng không Ấn Độ dự kiến sẽ vận chuyển thêm 425 triệu lượt hành khách vào năm 2044, cao hơn gấp đôi so với năm ngoái. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại rằng sự tăng trưởng này đang gây áp lực lên khả năng đáp ứng của hệ thống trước sự bùng nổ nhu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Adani #sân bay #đầu tư #Ấn Độ #hạ tầng #tăng trưởng Ấn Độ
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