Phát huy vai trò cầu nối công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc, ngày 8/9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã thăm và làm việc tại văn phòng FPT Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ghi nhận những bước tiến của FPT tại Hàn Quốc và kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục tăng cường trao đổi công nghệ, mô hình nghiên cứu và phát triển (R&D) tiên tiến, đồng thời góp phần kết nối cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc.

Định hướng cho FPT Hàn Quốc thời gian tới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng mong muốn rằng sau giai đoạn tập trung phát triển thị trường và tạo doanh thu, FPT Hàn Quốc cần tiến thêm một bước, đó là học hỏi, ứng dụng những công nghệ tiên tiến, công nghệ lõi tiếp cận được trong quá trình hoạt động ở Hàn Quốc để tạo thêm giá trị cho Việt Nam.

Ông Hà Minh Tuấn - Trưởng đại diện FPT tại Hàn Quốc báo cáo với Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

R&D cũng là nội dung được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý. Từ những mô hình trung tâm nghiên cứu tại Hàn Quốc, Phó Thủ tướng kỳ vọng FPT có thể học hỏi cách tổ chức và vận hành, từ đó nghiên cứu áp dụng những kinh nghiệm phù hợp tại Việt Nam.

Với vị thế và quá trình phát triển 10 năm tại Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng mong muốn FPT phát huy vai trò kết nối các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tại Hàn Quốc, góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam gắn kết hơn, cùng chia sẻ cơ hội và mở rộng hiện diện tại Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, ông Hà Minh Tuấn, đại diện FPT Hàn Quốc đã báo cáo với đoàn về hoạt động và quá trình phát triển tại thị trường Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Văn phòng FPT Hàn Quốc. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Theo báo cáo, FPT Korea hiện đạt doanh thu khoảng 2.600 tỷ đồng (tương đương 100 triệu USD), trở thành đối tác công nghệ của nhiều tập đoàn lớn tại Hàn Quốc như LG, SK, Hanwha và nhiều khách hàng doanh nghiệp khác.

Đơn vị hiện có hơn 300 nhân sự làm việc trực tiếp tại Hàn Quốc, cùng khoảng 3.000 nhân sự tại Việt Nam phục vụ riêng cho thị trường này.

Trong thời gian tới, bên cạnh các mảng kinh doanh truyền thống, FPT Hàn Quốc định hướng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và thiết bị bay không người lái.

Sau cuộc làm việc với FPT Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng đã gặp mặt một số doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam tại Hàn Quốc như CMC, VTI, NTQ, SotaTek và LTS./.

Thúc đẩy hợp tác công nghệ chiến lược giữa Việt Nam-Hàn Quốc Bộ Khoa học và Công nghệ của hai nước cùng với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ký Khung Kế hoạch tổng thể hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc.