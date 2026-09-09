Đồng Tháp tháo gỡ vướng mắc trong ứng dụng công nghệ chống khai thác IUU

Ngày 9/9, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Cảng cá Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Ban Quản lý Cảng cá (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp) đã báo cáo tình hình kiểm soát tàu cá cập, rời cảng, cấp xác nhận nguyên liệu thủy sản và công tác chống khai thác IUU tại cảng cá.

Theo đó, Đồng Tháp hiện có 2 cảng cá loại II là Cảng cá Mỹ Tho và Cảng cá Vàm Láng. Thời gian qua, các cảng cá đã lập danh sách trực ban 24/24 để theo dõi tàu cá cập cảng, rời cảng và giám sát sản lượng thực tế. Các cảng cá có mở sổ ghi chép thông tin, số lượng tàu cá ra vào cảng, sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng đúng quy định. Việc giám sát, kiểm tra, xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản trong hoạt động khai thác tại các cảng cá cũng được triển khai đồng bộ theo đúng quy định.

Từ đầu tháng 7/2026, 2 cảng đã tuyên truyền và hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng sử dụng nhật ký khai thác điện tử (eLogbook). Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai được 295 tàu cá. Ngoài ra, các cảng cá đã phối hợp tốt với Văn phòng đại diện thanh tra kiểm soát nghề cá tuyên truyền, hướng dẫn các chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện nghiêm túc việc truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT)…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Quản lý Cảng cá cũng nêu lên những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Cụ thể, việc kết nối dữ liệu từ ứng dụng của lực lượng Bộ đội Biên phòng với eCDT có lúc không kết nối được, chập chờn. Đối với việc triển khai nhật ký khai thác điện tử, ứng dụng phải chạy ngầm trên điện thoại, trường hợp thoát ứng dụng thì phải có wifi (4G, 5G) thì mới đăng nhập lại được. Thiết bị phát wifi nội bộ kết nối điện thoại để lấy vị trí tọa độ khi thả lưới, thu lưới khi gặp lỗi mất nguồn thì không thể lấy được vị trí toạ độ…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Phong Nhã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp tỉnh Đồng Tháp rà soát và phản ánh thật cụ thể tất cả những vấn đề liên quan đến phần mềm eCDT như: Lỗi kỹ thuật; những khó khăn trong quá trình thực hiện; những nội dung chưa phù hợp; nhu cầu bổ sung tính năng mới; cũng như những trục trặc phát sinh trong thực tế. Những nội dung này sẽ là cơ sở để các bên tiếp tục xử lý, hoàn thiện hệ thống.

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học & Công nghệ, phát biểu tại buổi kiểm tra. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Đối với nhật ký khai thác điện tử, Trưởng đoàn công tác đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp tiếp tục rà soát, tổng hợp cụ thể những khó khăn trong quá trình triển khai và sử dụng. Qua đó, cơ quan quản lý có cơ sở đánh giá thực tế, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trong công tác chống khai thác IUU.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có 100% tàu cá đăng ký. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành cấp phép cho 100% tàu đang hoạt động. Toàn tỉnh có 153 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Hiện các tàu này đã được địa phương kiểm soát chặt chẽ, giám sát hàng tuần.

Toàn tỉnh có hơn 97,6% tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Số tàu còn lại chưa lắp đặt thiết bị VMS do trong thời gian thi hành án, thuộc diện thông báo xóa mất tích, đang sửa chữa… Công tác cập nhật dữ liệu tàu cá của tỉnh vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase, hệ thống VMS đạt 100%; công tác định danh tàu cá đạt 99,9%...

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp thường xuyên phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt công tác kiểm soát tàu cá khai báo thủ tục xuất nhập bến (qua cảng, qua trạm biên phòng) trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT), đảm bảo 100% tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến qua các đồn, trạm biên phòng được kiểm soát hoạt động trên ứng dụng eCDT, VMS, VNeID.

Đồng thời, ngành chức năng tổ chức trực ban 24/24 theo dõi, thông tin cho chủ tàu cá/thuyền trưởng về việc tàu mất tín hiệu từ thiết bị VMS, vượt qua ranh giới trên biển, yêu cầu chủ tàu cá/thuyền trưởng thực hiện đúng quy định pháp luật. Các địa phương quản lý chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá có nguy cơ cao, tàu cá mất kết nối VMS dài ngày nằm bờ./.

Đồng Tháp phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong gỡ "thẻ vàng" IUU Tỉnh Đồng Tháp chú trọng thực hiện công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động cũng như công tác kiểm soát danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU.