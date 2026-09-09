OpenAI và Samsung tăng cường hợp tác phát triển chip AI thế hệ mới

Công ty trí tuệ nhân tạo (AI) OpenAI của Mỹ và hãng Samsung Electronics của Hàn Quốc đang tăng cường hợp tác trong nghiên cứu và phát triển chip bán dẫn thế hệ mới, trong bối cảnh nhu cầu về năng lực tính toán phục vụ AI tăng nhanh trên toàn cầu.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 9/9, Tổng Giám đốc OpenAI Hàn Quốc Harrison Kim cho biết hợp tác với Samsung trong nghiên cứu và phát triển chip thế hệ mới là một trong những lĩnh vực đạt nhiều tiến triển nhất. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết về loại chip, quy mô hợp tác hoặc thời điểm sản xuất.

OpenAI đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực thiết kế chip AI, trong đó hợp tác với các đối tác để phát triển các loại chip phục vụ nhu cầu tính toán của các hệ thống AI. Việc tăng cường hợp tác với Samsung có ý nghĩa đáng chú ý do Samsung sở hữu năng lực nghiên cứu, thiết kế và sản xuất bán dẫn, đặc biệt trong lĩnh vực chip nhớ tiên tiến.

Trong chuỗi cung ứng AI, Samsung Electronics và SK hynix của Hàn Quốc cũng đã ký ý định thư cung cấp chip nhớ cho dự án trung tâm dữ liệu Stargate của OpenAI. Đây là một trong những dự án cơ sở hạ tầng AI quy mô lớn mà OpenAI đang triển khai nhằm mở rộng năng lực tính toán, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với các loại chip nhớ hiệu năng cao.

OpenAI hiện cũng đang mở rộng việc cung cấp các dịch vụ AI cho doanh nghiệp Hàn Quốc. Theo công ty, số doanh nghiệp tại Hàn Quốc sử dụng ChatGPT Enterprise đã tăng 28 lần trong một năm qua. Hàn Quốc hiện là thị trường có số thuê bao ChatGPT trả phí lớn nhất ngoài Mỹ.

Việc OpenAI tăng cường hợp tác với Samsung diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu đẩy mạnh đầu tư vào chip AI và cơ sở hạ tầng tính toán. Đối với Hàn Quốc, sự hợp tác này mở thêm cơ hội để các doanh nghiệp bán dẫn trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng AI toàn cầu, không chỉ ở lĩnh vực sản xuất chip nhớ mà còn trong các công nghệ phục vụ trực tiếp cho hệ thống AI./.

Samsung SDS hợp tác với OpenAI và Anthropic để thúc đẩy chuyển đổi AI Samsung SDS công bố kế hoạch mở rộng hợp tác với các tập đoàn OpenAI và Anthropic nhằm hiện thực hóa tham vọng "chuyển đổi AI" (được hãng gọi tắt là AX) trên toàn bộ hệ thống doanh nghiệp.