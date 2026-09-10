Nhà bán hàng được hỗ trợ minh bạch hóa thông tin, nâng cao vận hành trên thương mại điện tử

Trong bối cảnh yêu cầu về minh bạch và tuân thủ trong kinh doanh trên thương mại điện tử ngày càng được chú trọng, nhà bán cần không ngừng hoàn thiện tiêu chuẩn kinh doanh, từ đảm bảo giấy tờ sản phẩm đến nâng cao năng lực vận hành. Đây cũng là yếu tố góp phần nâng cao chất lượng thị trường, hướng tới thương mại điện tử minh bạch, chuyên nghiệp và gia tăng niềm tin từ người tiêu dùng.

Chủ động chuẩn bị chứng từ, bảo đảm minh bạch thông tin sản phẩm

Khi kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, việc chuẩn bị đầy đủ giấy phép ngành hàng và chứng từ sản phẩm là cơ sở để chứng minh tính hợp lệ, nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về thông tin và hồ sơ trong quá trình kinh doanh trực tuyến. Đặc biệt, trong bối cảnh yêu cầu về tính minh bạch và tuân thủ trên thị trường thương mại điện tử ngày càng được chú trọng, hoàn thiện và quản lý đầy đủ hồ sơ chứng từ về sản phẩm vì vậy trở thành một trong những việc nhà bán cần lưu tâm.

Với các nhà bán, doanh nghiệp kinh doanh trên Shopee, nhà bán có thể sử dụng tính năng “Quản lý Giấy phép” để đăng tải và quản lý giấy phép ngành hàng, chứng từ sản phẩm thuận tiện ngay trên Kênh Người Bán của Shopee. Các hồ sơ liên quan đến sản phẩm chuẩn bị đăng bán và sản phẩm đã có trên gian hàng đều có thể được bổ sung, theo dõi tình trạng phê duyệt chứng từ và cập nhật trên cùng một giao diện.

Việc tập trung hồ sơ sản phẩm trên cùng một hệ thống quản lý, vận hành gian hàng giúp nhà bán tiết kiệm thời gian, công sức trong quá trình quản lý giấy tờ, đồng thời thuận tiện hơn khi cần tra cứu hoặc bổ sung thông tin. Với các chứng từ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ, việc lưu trữ đầy đủ cũng hỗ trợ nhà bán có thêm cơ sở để đối chiếu và làm rõ thông tin trong trường hợp cần xác minh hoặc xử lý khiếu nại.

Như vậy, có thể coi những công cụ đăng tải, quản lý giấy phép và chứng từ được cung cấp bởi sàn thương mại điện tử đang trở thành một phần trong hành trình đồng hành cùng nhà bán kinh doanh trực tuyến an tâm, minh bạch và thuận tiện hơn.

Trang bị thêm kiến thức, kỹ năng thực tế trong vận hành gian hàng

Bên cạnh việc đăng tải, quản lý đầy đủ giấy phép và chứng từ nhằm đảm bảo tính minh bạch của sản phẩm, nhà bán cũng cần không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng thực tế để vận hành gian hàng thương mại điện tử hiệu quả, chuyên nghiệp. Từ quản lý gian hàng, quảng cáo, xây dựng nội dung đến khai thác các công cụ mới, việc liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng giúp nhà bán thích ứng với những thay đổi của thị trường và mở rộng cơ hội phát triển.

Thấu hiểu nhu cầu này, ShopeeUni triển khai chuỗi chương trình đào tạo “Trạm Tăng Trưởng ShopeeUni,” cung cấp kiến thức và kinh nghiệm thực tế xoay quanh sáu nhóm nội dung gồm vận hành gian hàng, Shopee Ads, Shopee Live, xây dựng thương hiệu, mở rộng kinh doanh và tăng trưởng lưu lượng truy cập nội sàn, ngoại sàn.

Chương trình tập trung giải quyết những nhu cầu và bài toán cụ thể trong quá trình kinh doanh của nhà bán thông qua nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, tiêu biểu phải kể đến là chuỗi video trao đổi chuyên sâu “Ngồi xuống uống trà, bàn chuyện bán buôn.” Tại đây, các chuyên gia của ShopeeUni sẽ phỏng vấn, trao đổi trực tiếp cùng cộng đồng nhà bán giàu kinh nghiệm, qua đó mang đến chia sẻ trực quan, dễ áp dụng và gắn với thực tế vận hành cho các nhà bán trên sàn.

Chuỗi video “Ngồi xuống uống trà, bàn chuyện bán buôn” đem đến góc nhìn, chia sẻ về vận hành thực tế từ các nhà bán giàu kinh nghiệm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bắt đầu lên sóng từ tháng 8, chuỗi video “Ngồi xuống uống trà, bàn chuyện bán buôn” đến nay đã ra mắt hai tập, mang đến những góc nhìn thực tế về quá trình vận hành và phát triển gian hàng. Nếu tập đầu tiên chia sẻ cách thức vận hành, phát triển sản phẩm và xây dựng nền tảng tăng trưởng cho nhà bán, thì tập mới nhất lại đi sâu vào kinh nghiệm triển khai chiến lược quảng cáo, quản trị ngân sách, tối ưu chiến dịch và lựa chọn sản phẩm tiềm năng cho mùa cao điểm. Nhà bán có thể xem và theo dõi đầy đủ các tập trong chuỗi video tại đây.

Ngoài ra, Trạm Tăng Trưởng ShopeeUni còn có Trạm Công Nghệ và Trạm Tính Năng, hướng dẫn nhà bán ứng dụng Shopee AI trong xây dựng hình ảnh, video và nội dung thu hút người mua, đồng thời giới thiệu các công cụ hỗ trợ kinh doanh nội - ngoại sàn.

Trong giai đoạn chuẩn bị bước vào cao điểm mua sắm cuối năm, việc tiếp cận các công cụ và kiến thức phù hợp sẽ giúp nhà bán tối ưu quá trình vận hành, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng với thị trường. Từ việc hoàn thiện và quản lý chứng từ, giấy tờ sản phẩm đến cập nhật kiến thức, kỹ năng và cách ứng dụng các công cụ mới, các giải pháp từ Shopee đang tạo thêm nền tảng để nhà bán kinh doanh thuận tiện, hiệu quả và an tâm hơn trên thương mại điện tử./.

Shopee triển khai đào tạo, hỗ trợ nhà bán bắt nhịp xu hướng thương mại điện tử Tháng 5 này, Shopee tiếp tục chuỗi hoạt động đào tạo dành cho nhà bán hàng với nội dung nâng cao năng lực vận hành và tối ưu doanh số được thiết kế dành riêng cho các nhà bán tại TP Hồ Chí Minh.