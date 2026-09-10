Giá dầu tăng nhanh khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông ảnh hưởng nguồn cung

Giá dầu thế giới tiếp tục đà tăng mạnh, trong đó dầu Brent chính thức vượt mốc 100 USD/thùng sau khi Iran tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc xung đột khốc liệt hơn. Nguy cơ gián đoạn dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz đang đẩy thị trường vào tình trạng khan hiếm nguồn cung nghiêm trọng.

Chốt phiên 9/9, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 3,3% lên 97 USD/thùng. Dầu Brent biển Bắc trong phiên có lúc đã vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7/2026. Tính từ đầu năm, dầu Brent đã tăng gần 70%, dù vẫn thấp hơn mức đỉnh 126 USD/thùng thiết lập hồi tháng 4/2026.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đợt tăng giá tuần này là các cuộc tấn công của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn nhằm vào các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia.

Theo dữ liệu của Vortexa, chiến sự đã thổi bay khoảng 10 triệu thùng dầu/ngày (tương đương 10% nhu cầu toàn cầu) khỏi thị trường. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết hiện chỉ có dưới 11 triệu thùng/ngày có thể lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến đường thủy vốn trung chuyển 20% lượng dầu và khí LNG toàn cầu trước khi xung đột nổ ra.

Một quan chức cấp cao của Iran khẳng định Iran sẽ không lùi bước trước lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ và sẽ leo thang tấn công nếu Mỹ tiếp tục nhắm vào lãnh thổ nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo xung đột sẽ kéo dài qua kỳ bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/2026. Thậm chí, giới chức Mỹ bao gồm Phó Tổng thống JD Vance lo ngại kịch bản chiến sự có thể kéo dài đến hết nhiệm kỳ của ông Trump, làm suy kiệt nguồn lực quân sự và kéo dài tình trạng gián đoạn năng lượng.

Áp lực đang bủa vây đảng Cộng hòa khi giá xăng bán lẻ tại Mỹ dịp Lễ Lao động chạm mức kỷ lục 4,03 USD/gallon, mức giá gây tổn thương nặng nề cho người tiêu dùng. Cùng lúc, lượng dầu dự trữ trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982, chỉ còn 289,7 triệu thùng. Tồn kho dầu diesel công nghiệp cũng được dự báo sẽ chạm đáy 20 năm trong tháng này.

Trước tình hình trên, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã giải phóng khoảng 75% trong tổng số 400 triệu thùng dầu dự trữ khẩn cấp, công bố hồi tháng 3/2026. Dù nỗ lực bù đắp, IEA vẫn dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ sụt giảm 4,3 triệu thùng/ngày (khoảng 4%) trong năm nay./.

Giá dầu Brent vượt ngưỡng 100 USD mỗi thùng lần đầu tiên trong gần 7 tuần qua Giá dầu Brent đã tăng 25% kể từ đầu tháng 8/2026, khi hy vọng về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột kéo dài 6 tháng qua dần tan biến và giao tranh bùng phát trở lại.

​