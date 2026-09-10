Giá vàng ngày 10/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Vào khoảng 0 giờ 44 phút ngày 10/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,4% lên 4.414,30 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 của Mỹ cũng nhích thêm 0,5%, chốt phiên ở mức 4.458,80 USD/ounce.

Đà tăng của vàng được tiếp sức khi chỉ số đồng USD lùi về quanh mức thấp nhất trong 2 tuần qua. Việc đồng bạc xanh yếu đi đã giúp vàng trở nên rẻ hơn và hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những loại tiền tệ khác.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định việc đồng USD chịu áp lực giảm nhẹ trong thời gian gần đây đã hỗ trợ rất tích cực cho thị trường vàng.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 10/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: